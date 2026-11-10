El dólar en Uruguay cotiza prácticamente estable, sin seguir a Brasil, su principal referencia, donde aumenta

El dólar en Uruguay comenzó la semana prácticamente estable, con una mínima baja de 0,04% y se negoció en promedio en $ 40,431. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,40 y $ 40,45, para finalizar en el máximo. El valor de cierre, está casi estable (con una ínfima baja de 0,02%) respecto al del viernes.

En lo que va de noviembre, el dólar sube 0,6%, mientras que en 2026 aumenta 3,56%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 32 operaciones por un valor total de US$ 17 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y bajó otros 5 centésimos para la venta, finalizando en $ 39,25 y $ 41,65 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió ayer 0,96% y cerró en 5,5146 reales. En noviembre el dólar en Brasil aumenta 1,72%, mientras que en 2026 permanece casi estable (tiene un alza mínima de 0,02%).

Dólares. Foto: Canva.

En Argentina, ayer no hubo cotización del dólar por el feriado debido a la llegada del papa León XIV al país.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 75 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre el riesgo país baja una unidad y en 2026 sube nueve puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,91%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (6%).