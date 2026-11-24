El dólar en Uruguay inició la semana con una suba de 0,23%, y se negoció en promedio en $ 40,721. Ese precio es el máximo desde el pasado 20 de mayo cuando cotizó en $ 40,735. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,69 y $ 40,78 para finalizar en $ 40,70. Ese valor de cierre quedó estable con respecto al del viernes.

En lo que va de noviembre, la moneda estadounidense lleva un alza de 1,33%, mientras que en 2026 aumenta 4,3%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 90 operaciones por un valor total de US$ 45,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer subió 5 centésimos para la compra y bajó otros 5 centésimos para la venta, finalizando en $ 39,50 y $ 41,90 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar saltó ayer 1,39% y cerró en 5,9708 reales. En el mes el dólar en Brasil aumenta 10,14%, mientras que en 2026 sube 8,51%.

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,83% y finalizó en 1.575,96 pesos argentinos. En el mes se incrementa 2,51% y en el año 7,99%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país medido a través del Índice UBI, que elabora República AFAP bajó ayer cuatro unidades y cerró en 88 puntos básicos. Esto se dio con una cotización al alza tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el riesgo país sube 12 unidades y en 2026 aumenta 22 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,8%, por debajo del objetivo del Banco Central (6%).