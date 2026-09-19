El dólar en Uruguay baja 0,14% en la semana y cotiza en el precio mínimo en dos meses

El dólar en Uruguay cotizó prácticamente estable ayer, con una mínima baja de 0,05%, y se negoció en promedio ayer $ 40,142. Este valor es el mínimo en dos meses (el 22 de julio cotizó en $ 40,135). En la jornada el billete verde cotizó entre $ 40,12 y $ 40,16 para finalizar en el mínimo. El valor de cierre retrocedió 0,15% respecto al del jueves.

En la semana la moneda estadounidense cayó 0,14% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). Es la tercera semana consecutiva en que la variación semanal es a la baja, las dos semanas previas habia retrocedido 0,11% en cada una.

De los cinco días en los que hubo operativa, en tres cotizó a la baja (martes, jueves y viernes) mientras que el resto de los días cerró con cotizaciones al alza.

En lo que va del mes la divisa estadounidense retrocede 0,25%, mientras que en el 2026 aumenta 2,82%.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar ayer bajó 5 centésimos para la compra y subió 5 centésimos para la venta y cerró en $ 38,90 y $ 41,40 respectivamente.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se hicieron 274 operaciones por US$ 151,6 millones. Ayer se negociaron US$ 15,8 millones en 30 transacciones. El día de mayor operativa en la semana fue el lunes cuando se operaron US$ 73 millones en 120 transacciones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar subió ayer 0,10% y cerró en 5.1575 reales. En setiembre el dólar en Brasil baja 0,47% y en el 2026 retrocede 6,27%.

Billetes de dólares. Foto: Canva.

En Argentina, el dólar oficial ayer subió 0,30% y cotizó en 1.514,50 pesos argentinos. En el mes sube 0,33% y en el año 3,77%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó tres unidades y cerró en 59 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país cae tres unidades mientras que en lo que va de 2026 retrocede siete puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,73%, casi en el objetivo del Banco Central (5,75%).