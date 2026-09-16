El dólar en Uruguay sigue "planchado" y hubo fuerte demanda de inversores por deuda en pesos del gobierno

El dólar en Uruguay sigue con mínimas variaciones, ayer la divisa bajó 0,07% y se negoció en promedio en $ 40,191 en medio de discusiones sobre atraso cambiario. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,17 y $ 40,20 y finalizó en el mínimo, con un alza mínima de 0,02% respecto al cierre del lunes.

En setiembre la moneda estadounidense baja 0,13% y en lo que va de 2026 aumenta 2,95%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se negociaron apenas US$ 6,5 millones en un total de 13 operaciones realizadas.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 5 centésimos ayer y cerró en $ 39 para la compra y $ 41,40 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar bajó ayer 0,40% y cerró en 5,1490 reales. En el mes baja 0,63% y durante 2026 el dólar en Brasil retrocede 6,42%.

En Argentina, el dólar oficial bajó 0,24% y finalizó en 1.506,68 pesos argentinos. En setiembre baja 0,18% y durante 2026 sube 3,24%.

Emisión del gobierno, riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El gobierno amplió ayer su Nota del Tesoro en pesos uruguayos con vencimiento en junio de 2030. El monto licitado fue de $ 2.250 millones (US$ 56 millones), el cual fue más que duplicado por la demanda: los inversores propusieron $ 5.224 millones (US$ 130 millones). Finalmente, el monto adjudicado fue el doble del licitado, $ 4.500 millones (US$ 112 millones), con un rendimiento de 7,18% anual.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió dos unidades y cerró en 61 puntos básicos. Esto se dio con una cotización a la baja, tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En setiembre, el riesgo país baja una unidad y en lo que va del año cae cinco puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 5,71%, prácticamente en el objetivo del Banco Central (5,75%).