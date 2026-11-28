El comportamiento del dólar promedio de la semana fue a la baja (-0,04%), distanciándose de lo sucedido en las últimas cuatro semanas donde había subido. De los cinco días que hubo cotización, en esta semana el dólar cerró a la baja en tres de ellos.

En la jornada de este viernes, la moneda norteamericana bajó 0,20% y se negoció en promedio a un valor de $ 40,613. La divisa cotizó entre $ 40,54 y $ 40,65 para cerrar finalmente en $ 40,63, un -0,12% menos que el cierre anterior.

En lo que va del mes de noviembre, el dólar sube 1,06% y en 2026 viene aumentando 4,03%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron un total de 420 operaciones por US$ 243 millones, mientras que, en la jornada de ayer, se operaron US$ 29,2 millones en 56 transacciones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, el dólar bajó 10 centésimos para la compra y se mantuvo estable para la venta, cerrando en $ 39,40 y $ 41,90 respectivamente. La variación con respecto al viernes anterior fue a la suba en cinco centésimos para ambas cotizaciones.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria, el dólar baja -3,51% y cierra en 5,5430 reales. En noviembre, el dólar en Brasil viene subiendo 2,25%, mientras que en 2026 subió 0,74%.

Dólares y pesos uruguayos. Foto: archivo.

En Argentina, el dólar oficial varió apenas 0,01% y cotizó a 1.600,88 pesos argentinos. En el mes sube 4,13% y en el año 9,69%.

Riesgo país

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP bajó nueve unidades (-10,2%) y cerró en 79 puntos básicos. Esta caída se dio junto con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el mes, el riesgo país sube tres unidades (3,9%) y en 2026 sube 13 puntos básicos (19,7%).

Banco Central del Uruguay. Foto: Archivo El País

La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) promedio de la semana fue 5,91%, por debajo del valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (6,0%).