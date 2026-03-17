El dólar baja en Uruguay aunque se mantiene por encima del nivel de los $ 40 a nivel interbancario

El dólar en Uruguay bajó ayer 0,4% y se negoció en promedio a $ 40,477. En la jornada, la moneda estadounidense cotizó entre $ 40,35 y $ 40,58 y cerró en el máximo, una reducción de 0,17% respecto al cierre del viernes.

En marzo, el billete verde sube 5,4% y en lo que va de 2026 aumenta 3,68%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) ayer se hicieron 45 transacciones por un valor total de US$ 26,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó igual a la compra y bajó 10 centésimos a la venta y cerró en $ 39,40 y $ 41,80 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,2% ayer y cerró en 5,2647 reales. En marzo sube 2,24%, aunque en lo que va de 2026 cae 4,32%.

ND 20200306 foto Leonardo Maine archivo El Pais Pazarras del Dolar

En Argentina, el dólar oficial subió 0,12% ayer y finalizó en 1.394,66 pesos argentinos. En el mes baja 0,17% y en el año cae 4,44%.

Riesgo y tasa

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, aumentó siete unidades ayer y cerró en 77 puntos básicos. Esto se dio con una cotización mixta en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro). En el mes, el riesgo país sube cuatro puntos y en el año el alza es de 11 unidades.

Dólar. Foto: Archivo El País.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en 5,75%, en el objetivo del Banco Central.