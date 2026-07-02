El dólar comenzó el mes al alza en Uruguay, mientras el BCU resolvió mantener la tasa de interés de referencia

El dólar empezó el mes con un aumento de 0,22% y se negoció en promedio en $ 40,203. El miércoles la moneda americana cotizó entre $ 40,15 y $ 40,25 para cerrar finalmente en el máximo. El valor de cierre sube 0,25% respecto al anterior.

En el 2026 la divisa sube 2,98%. A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron un total de 36 operaciones por un monto de US$ 19 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar subió 10 centésimos y cerró en $ 39,05 la compra y $ 41,45 la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 0,36% y cerró en 5,195 reales. El dólar en Brasil en el 2026 baja 5,59%.

Pizarra con cotización de monedas extranjeras. Foto: Estefanía Leal/Archivo El País

En Argentina, el dólar oficial subió 0,47% y cotizó en 1.489 pesos argentinos. El aumento en lo que va del año es de 2,03%.

Por otra parte, el riesgo país, medido a través del UBI, que elabora República AFAP subió una unidad (2%) y cerró en 52 puntos básicos. Este aumento se dio con una cotización a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos como en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En lo que va del 2026, el riesgo país retrocede 14 puntos básicos (-21,2%)

Ayer en Comité de Política Monetaria, el Banco Central decidió mantener la tasa de referencia en 5,75%. La tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) se operó ayer en 5,95%, por encima del nuevo objetivo fijado por el Central (5,75%).