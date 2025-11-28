El Bandes se suma al cambio de horario bancario que comenzará el próximo 15 de diciembre, ¿en qué consiste?

Los bancos nucleados en la Asociación de Bancos Privados (ABPU) resolvieron que el horario de atención bancaria de las instituciones, que actualmente es de 13 a 17 horas, pase a ser de 10 a 14 horas, lo que ha sido aceptado por el Banco Central (BCU). Las entidades que la conforman ABPU son: BBVA, Citi, Banque Heritage, HSBC, Itaú, Santander y Scotiabank.

A esta decisión sobre el nuevo horario se acaba de sumar el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes), una entidad venezolana con presencia en Uruguay, que no integra la ABPU.

El País pudo conocer que el Bandes informará su decisión al Banco Central (BCU) este viernes.

Ariel Lucas, gerente Ejecutivo de Negocios de Bandes Uruguay, dijo a El País: "Nos parece bien sumarnos, dado que es una acción conjunta de los bancos privados".

"Estaremos alineados a la región y estamos haciendo todo lo posible para que el cambio no afecte la operativa, no habrá alternaciones en ese sentido", agregó.

Bárbara Mainzer, Directora Ejecutiva de la Asociación de Bancos Privados del Uruguay. .

De su lado, Barbara Mainzer, directora ejecutiva de ABPU, dijo a El País: “Que el banco Bandes también cambie el horario de atención en sucursales es una muestra más de lo positivo de este cambio, tanto para los trabajadores como para los clientes, y se alinea a las prácticas internacionales y regionales”.

“Por conversaciones que tuvimos a lo largo de estos años –con Bandes y con todos los demás bancos – yo conocía su voluntad de acompañar cambios que fueran buenos, tanto para los trabajadores como para los clientes. Me sorprendió gratamente que hayan decidido cambiar junto con nosotros”, reafirmó.

A su entender, “el Bandes perfectamente podría haber esperado a ver los resultados de la implementación de este cambio y luego tomar la decisión. Pero evidentemente lo valoraron y decidieron dar el paso ahora”.

La medida entrará en vigor el próximo 15 de diciembre hasta fines de febrero, cuando se evaluará su efectividad, con la posibilidad de que quede definitiva, es decir, más allá de la temporada de verano.

La idea es facilitar la disposición de las oficinas para el cliente, tanto en la mañana como en la tarde, y que el personal también se beneficie de terminar su actividad laboral cotidiana más temprano.

El nuevo horario es el habitual en países como Argentina y Brasil.

Consultada sobre la posición del sindicato bancario al respecto, afirmó que “está de acuerdo”. De hecho, el nuevo horario es considerado un reclamo histórico de muchos trabajadores en el país.

Cabe recordar que el horario de atención al público actual de 13 a 17 horas de atención al público —para los funcionarios es de 12 del mediodía a 19:30— viene del año 1943, cuando Uruguay buscaba cierta coincidencia horaria con Inglaterra por la moneda inglesa, lo que hoy en día perdió sentido.