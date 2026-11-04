El 65% desaprueba al gobierno y vuelve a caer el clima de negocios: ¿qué preocupa a los empresarios uruguayos?

El 65% de los empresarios uruguayos desaprueba la gestión del gobierno de Yamandú Orsi y el 7% la aprueba. A su vez, el clima de negocios volvió a deteriorarse y acumuló cuatro mediciones consecutivas de caída, según algunos de los resultados de la última edición de la Encuesta de Expectativas Empresariales de octubre elaborada por la consultora Exante, que relevó la opinión de unos 340 ejecutivos de empresas.

La desaprobación de la gestión del gobierno aumentó respecto a la medición anterior. En octubre, el 65% de los empresarios manifestó que desaprueba la gestión, frente al 57% registrado en abril. En tanto, el 7% expresó su aprobación, dos puntos porcentuales menos que en la encuesta anterior, mientras que el 28% restante no la aprueba ni la desaprueba.

Al analizar la gestión por áreas, el manejo de la inflación obtuvo la valoración más favorable con el 71% de los empresarios que lo calificó como bueno. En cambio, la seguridad y la educación concentraron las peores evaluaciones.

En términos macroeconómicos, la encuesta reflejó una visión de expectativas sobre el panorama "relativamente estable" respecto a la medición del mes de abril, con una reducción del pesimismo sobre la evolución de la economía. Sin embargo, la consultora señaló que esa mejora no se trasladó a la percepción del clima de negocios, que "continúa debilitándose".

La proporción de empresarios que espera un deterioro de la situación económica bajó de 45% en abril a 33% en octubre. "En el último relevamiento, algo más de la mitad consideró que la situación económica es similar a la del año pasado y también fueron mayoría los que no esperan cambios para los próximos meses", señaló Exante.

De todas formas, las perspectivas de crecimiento siguen siendo moderadas. En promedio, los empresarios esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) aumente 1% en 2026. No obstante, el 48% de los ejecutivos cree que el crecimiento será menor a 1% este año. Para 2027 proyectan un crecimiento del PIB de 1,3% y para los próximos "tres o cuatro años", la expectativa promedio de crecimiento es de 1,5% anual, casi la mitad de la previsión que manejaban en 2021.

La evaluación del clima de negocios volvió a deteriorarse. En octubre, el 34% de los empresarios lo calificó como bueno o muy bueno, mientras que el 55% lo consideró regular y el 12% lo evaluó como malo o muy malo. En abril, las respuestas negativas habían representado el 9%. De acuerdo con Exante, la proporción de valoraciones positivas se encuentra en su nivel más bajo desde comienzos de 2020.

En tanto, las expectativas sobre el clima de inversiones "mejoraron moderadamente, aunque el saldo neto de respuestas lleva dos años oscilando en niveles marcadamente negativos", señaló Exante. Al ser consultados sobre cómo estará el clima de inversiones dentro de un año, el 58% cree que estará igual, el 34% peor y el 8% mejor.

En relación al dólar, las expectativas fueron muy similares a las previstas en la encuesta previa, con el 58% de los empresarios que esperan que dentro de un año, el dólar esté entre $ 41 y $ 43. El promedio de las respuestas se situó en $ 41,3, lo que supone una suba de 3% respecto a los niveles actuales, según el relevamiento.

Expectativas cambiarias. Exante.

Por otro lado, la encuesta relevó las expectativas de los empresarios en relación a la inflación y constató que más del 90% de los ejecutivo espera que se ubique dentro del rango de tolerancia del Banco Central del Uruguay (BCU), de entre 3% y 6%, al cierre de 2026 y de 2027. Al cierre de este año prevén una inflación, en promedio, de 4,6% y de 4,9% al cierre del año próximo.

Para el horizonte de tres a cuatro años, el 85% también prevé que la inflación se mantenga dentro del rango. Sin embargo, las respuestas para el mediano plazo se concentran en mayor medida en la parte alta del rango. El promedio de las expectativas de inflación para ese horizonte se ubica en torno al 5%, por encima de la meta de 4,5% del BCU.

Situación y perspectivas para las empresas

Al comparar la situación general de sus empresas con la de un año atrás, el 51% de los ejecutivos respondió

que se mantiene sin cambios, el 27% mejor y el 22% peor. De cara a los próximos 12 meses, la mayoría (57%) tampoco espera variaciones significativas, el 33% espera estar mejor y el 10% considera que estará peor.

En cuanto a las ventas de 2026, casi dos tercios de las empresas señalaron que se encuentran en línea con el presupuesto o por encima de lo previsto. El 36% indicó tener ventas más bajas que lo previsto, el 41% similares y el 23% más altas. Los sectores de industria y servicios "concentran la mayor proporción de empresas cuyas ventas se están desempeñando por debajo de lo previsto", indicó el reporte.

Las perspectivas de producción e inversión mostraron una recuperación respecto a las mediciones anteriores. El 44% de los ejecutivos espera que la producción de sus empresas aumente y el 38% prevé un incremento de la inversión.

Las expectativas sobre el empleo, en cambio, permanecen débiles. Menos de una quinta parte de los empresarios prevé aumentar la cantidad de trabajadores de sus compañías durante el próximo año, la proporción más baja desde 2020, según Exante.

Perspectivas de empleo. Exante

Entre los ejecutivos de compañías que no prevén aumentar su plantilla laboral, el 60% identificó los salarios reales elevados como el factor que más limita la contratación. También fueron mencionados el bajo volumen de los negocios (50%) y la incorporación de tecnologías que permiten ahorrar mano de obra (44%).

La encuesta también consultó por la evolución de la productividad en relación con el costo salarial durante los últimos tres años. El 45% de los empresarios respondió que ambas variables evolucionaron en línea, el 24% dijo que evolucionó algo por debajo, el 6% significativamente por debajo, el 22% algo por encima y el 3% significativamente por encima.

Los mayores rezagos de productividad respecto al costo salarial se registraron en los sectores agropecuario e industrial.

Evolución de la productividad en relación con el costo salarial

Por otro lado, menos de la mitad de los empresarios evalúa positivamente la rentabilidad.Durante los últimos 12 meses este indicador mostró un deterioro respecto a las mediciones anteriores. El 47% de los consultados la calificó como buena o muy buena, 41% respondió que fue buena y 6% que fue muy buena. Otro 40% la consideró regular, mientras que el 10% la evaluó como mala y el 3% como muy mala.

La proporción de respuestas positivas había sido de 56% tanto en octubre de 2025 como en abril de 2026. Para el próximo año, solo una cuarta parte de los ejecutivos espera que la rentabilidad de sus empresas aumente, la menor proporción desde 2020, según indicó Exante.

La evaluación de la competitividad de las empresas fue más favorable. Alrededor de dos tercios de los ejecutivos la calificaron positivamente y solo el 4% la consideró mala o muy mala. Exante señaló que las valoraciones positivas mejoraron respecto a abril, aunque los sectores agropecuario e industrial presentaron las menores proporciones de respuestas favorables. En ambos casos, de todos modos, más de la mitad de los consultados evaluó positivamente la competitividad de sus empresas.

Trabajadores de la industria papelera en Uruguay. Foto: MTSS.

Pese a esa valoración, el 85% de los empresarios identificó al menos un factor que afecta la competitividad. El costo salarial fue el más mencionado, con 67% de las respuestas. Le siguieron la carga impositiva, con 39%, y las rigideces del mercado laboral, con 34%. Según el estudio, las menciones al tipo de cambio bajo fueron menos frecuentes que en mediciones anteriores.

Al consultar por los principales desafíos que enfrentan las empresas, el 63% señaló la presión de costos, el 59% el aumento de la competencia y el 42% la adopción de tecnología. La presión de costos se mantuvo como el desafío mencionado con mayor frecuencia.