"No hay desarrollo con desorden": las definiciones de Oddone en Argentina sobre la economía uruguaya

El ministro de Economía y Finanzas, Gabriel Oddone, dio una entrevista al canal argentino LN+ durante el programa Odisea Argentina, de Carlos Pagni, y allí comentó las características que, a su entender, debe tener una persona con su cargo en un gobierno del Frente Amplio.

Parafraseó al exministro y exvicepresidente Danilo Astori, fallecido líder del seregnismo, y dijo que "no hay ninguna experiencia de desarrollo exitosa con prosperidad en la cual ello se haya alcanzado con desorden macroeconómico".

La macroeconomía como base: el legado de Danilo Astori y la disciplina fiscal en la visión del Frente Amplio

"El primer elemento de un gobierno progresista de un país como el uruguayo, y así lo han sido los gobiernos del Frente Amplio durante 15 años y este, es la conciencia absoluta de que el orden macroeconómico, la disciplina fiscal y la baja inflación son elementos centrales", señaló.

"El segundo es que es muy importante la cohesión social. Los niveles de desigualdad tienen que ser combatidos de forma ferviente. Por eso los gobiernos del Frente Amplio en los años 2000 hicieron la reforma tributaria, avanzaron en una reforma del sistema de salud muy potente y generaron condiciones de acceso a los beneficios laborales a los trabajadores rurales y al servicio doméstico, largamente postergados", añadió.

Así las cosas, para Oddone la clave está en buscar "un equilibrio entre generar las condiciones para que la economía de mercado se desenvuelva" y no perder de vista que "sin condiciones de igualdad y sin cohesión social los modelos no se sostienen, no se legitiman políticamente y por tanto no se mantienen a lo largo del tiempo".

Consultado acerca de cómo se gestiona una situación de este tipo, Oddone respondió que "la tensión es siempre entre crecimiento y distribución del ingreso".

"Una economía que se enfoca estrictamente en el crecimiento sin prestar mucha atención a cómo se distribuye lo producido, tiene riesgo de no convalidarse socialmente y de tener contestaciones políticas que no la hagan sostenible, por tanto la vuelven incierta, y si la vuelven incierta hay alta probabilidad de que ese modelo se revierta. Por el contrario, una economía tiene que evitar concentrarse estrictamente en la distribución del ingreso y no prestar atención a la rentabilidad y la obtención de beneficios por parte del sector privado, que es lo que permite la asunción de riesgos y por tanto la inversión y los efectos positivos sobre la economía", describió el ministro.

"Tenés que manejarte con mucha flexibilidad y pragmatismo", resumió, y agregó un "principio básico" para ello: "El orden macroeconómico es crucial para generar un clima de inversiones favorable y, al mismo tiempo, ante cualquier elemento, discriminar en favor de los más débiles es central".

Políticas de Estado: por qué el sistema político uruguayo logra consensos que trascienden los cambios de gobierno

Ante la pregunta de cómo hace Uruguay para mantener determinadas políticas públicas incluso cuando el signo político al frente del gobierno cambia, Oddone respondió que "Uruguay tiene muchas cosas que mejorar y enormes oportunidades de hacer las cosa mejor", pero algo que lo destaca de otros países que "el sistema político gestiona bien el disenso".

"Nuestro sistema de partidos políticos es legítimamente representativo de la sociedad. Ese es un elemento central que hace que la continuidad de las políticas tenga lugar", apuntó y mencionó en segundo término: "Son muchos años de aprendizajes en los años 60 y 70 de fracasos y desórdenes económicos que trazaron a partir de la recuperación democrática seis o siete consensos".

El ministro Oddone defiende a Ancap. Leonardo Mainé, El País.

Entre esos consensos citó "la apertura de la economía, la integración regional, la estabilidad macroeconómica, la baja inflación como condición indispensable para el desarrollo, y que hay que trabajar en el alto nivel de pobreza infantil por ser una deuda muy grande quede Uruguay".

Estos son "consensos que atraviesan el sistema político" y, por tanto, "si hacés una conversación entre todos los que pueden ser ministros de Economía de Uruguay en todo el espectro político, hay orientaciones diferentes pero sobre estos cuatro o cinco puntos tenemos una visión parecida de lo que hay que hacer".

"Por eso Juan Labraga (Director de Asesoría Política Comercial del Ministerio de Economía y Finanzas) es un funcionario que está allí hace 15 años y Herman Kamil (Director de la Unidad de Gestión de Deuda) está allí hace 15 años y nadie les pregunta a quién votan o cuáles son sus orientaciones", sentenció.