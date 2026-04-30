DGI confirmó fechas importantes de la campaña IRPF 2026 para la declaración jurada y recibir una devolución

La Dirección General Impositiva (DGI) dio a conocer varias fechas importantes para asegurarse de que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), correspondiente al ejercicio 2025, como también el Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social (IASS).

En este contexto, el organismo público ofreció menos detalles para sobre el calendario de la campaña de IRPF, pero dio a conocer una fecha clave para los contribuyentes que tengan que realizar la presentación de una declaración jurada.

Fechas clave para presentar la declaración jurada por IRPF 2026

DGI confirmó que, la campaña de asistencia personalizada IRPF para los contribuyentes comenzará el 29 de junio y terminará el 31 de agosto de 2026.

La entidad brinda asistencia de manera presencial o telefónica para las personas que lo necesiten, garantizando el cumplimiento de esta obligación fiscal. Mientras algunos uruguayos tendrán que realizar pagos a la DGI por IRPF, otros pueden recibir devoluciones con origen en declaración jurada.

Edificio sede de la Dirección General Impositiva (DGI). Estefania Leal/Archivo El Pais

Campaña de asistencia para IASS 2026

DGI además adelantó el inicio de la campaña personalizada de atención para que los contribuyentes presenten su declaración jurada para IASS. La campaña para este impuesto ya se encuentra en marcha, y las fechas más importantes del calendario IASS se pueden encontrar en la página web de DGI.

La DGI provee asistencia telefónica para presentar la declaración jurada de IASS desde el pasado 9 de abril. Se puede consultar telefónicamente al 1344 opción 4, en días hábiles en el horario de 9:30 a 15:30 horas.

El miércoles 15 de abril comenzó el período de asistencia personalizada a jubilados y pensionistas. Las personas que requieran asistencia deberán agendarse previamente a través de la página web de DGI o por WhatsApp al 098 134400.

Documentos de la Dirección General Impositiva (DGI). Fernando Ponzetto/Archivo El Pais

La DGI también anunció que las devoluciones por IASS estarán disponibles en redes de cobranza a partir del 28 de mayo. Sin embargo, las personas que hayan comunicado a su banco la opción de devolución a través de la red bancaria tendrán disponible su crédito desde el 15 de mayo.

Luego, para las personas que tengan un saldo pendiente a pagar ante la DGI, el pago de esas cuotas por IASS comenzará a partir del 30 de junio.