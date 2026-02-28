Desde la medianoche, las naftas bajan 1,1% y el gasoil 3,2%, ¿cuáles son los nuevos precios de los combustibles?

Los nuevos precios de los combustibles que comienzan a regir este domingo indican una reduccion en los precios de las naftas y el gasoil, mientras que el del supergás se mantiene. Los precios regirán durante dos meses como establece el nuevo esquema de fijación de tarifas anunciado en mayo del año pasado por el gobierno de Yamandú Orsi. Además, el Poder Ejecutivo realizó una reducción del Factor de Estabilización de los combustibles (que se revisa cada año), de $ 1,50 por litro de naftas y gasoil 50 S a $ 1,20, lo que implica un menor peso de ese factor en el precio final al público.

La nafta Súper 95 baja 1,1% y pasará a valer $ 76,88 el litro desde el domingo (está en $ 77,79).

La nafta Premium 97 tuvo una baja de 1,12% y pasará a costar $ 79,40 el litro (está en $ 80,30).

Combustibles. JASON ALDEN/BLOOMBERG NEWS - BLO/BLOOMBERG NEWS

Por su parte, el gasoil 50 S bajó 3,2% y pasará a valer $ 47,32 el litro desde el domingo (está en $ 48,90).

El gasoil 10 S tendrá una disminución de 2,82% y pasará a un precio de $ 54,32 el litro (actualmente vale $ 55,90).

Fuentes del Poder Ejecutivo destacaron la baja en el precio del gasoil durante el inicio de la zafra de arroz.

Pistero cargando nafta super a automovil en estacion de servicio Ancap, foto Estefania Leal - Archivo El Pais Estefania Leal/Archivo El Pais

El supergás se mantuvo incambiado en $ 88,46 el kilo. Así, la garrafa de 13 kilos tiene un valor de $ 1.150 (sin costo de envío).

La Unidad Reguladora de Servicios de Energía y Agua (Ursea) divulgó los “precios de referencia” para que el Poder Ejecutivo definiera los precios finales.

Los nuevos precios de los combustibles están alineados a los Precios de Paridad de Importación (PPI) determinados por la Ursea. El regulador indicó que los precios de referencia al público entre el 1° de marzo y el 30 de abril son: $ 76,88 el litro para la nafta Súper 95, $ 79,40 para la nafta Premium 97 y $ 47,32 para el gasoil 50 S.