Este año estuvo marcado por varios conflictos laborales y en ese contexto, la Universidad Católica (UCU) elaboró el informe anual de Conflictividad Laboral donde observó 88 conflictos laborales (83 sectoriales y cinco paros generales) entre los cuales se generaron un total de 582.621 jornadas no trabajadas.

El índice de conflictividad global fue de 32,3, el nivel más bajo desde 2009. Sin embargo, esto no significa que hayan desaparecido los conflictos, sino que se concentraron en determinados momentos del año y en algunos sectores específicos entre el 1° de enero y el 15 de noviembre –período que estudia el informe–. Por este motivo, considera que la conflictividad tuvo un comportamiento cíclico.

“En los hechos, la actividad económica se encuentra estancada desde hace algunos trimestres y el salario real ha crecido, pero el empleo ha sentido el impacto, también tendiendo a estancarse. El salario real creció en parte porque la inflación fue inicialmente inferior a la esperada, pero con ella volviendo a la meta e incluso superándola transitoriamente, el incremento real de los salarios tenderá a atenuarse”, redactó la UCU en su informe.

El análisis mensual de la conflictividad en 2026 muestra una concentración entre junio y agosto, donde se registraron el 73,1% de las jornadas no trabajadas del período, mientras que enero, abril, mayo y octubre presentaron niveles mínimos en ambos índices, por debajo de 7 puntos. En ese sentido, Agosto fue el mes de mayor conflictividad global (123,5), explicada por el paro general nacional del 11 de agosto y por el paro general de la construcción del 13 de agosto, durante el cual el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) analizó el preacuerdo de su convenio colectivo.

Motivos y sectores de actividad

Las reivindicaciones salariales fueron la principal causa de conflictividad sectorial este año, lo que resultó en 160.139 jornadas no trabajadas (51,3% del total sectorial). Su peso se explica principalmente por el conflicto de la construcción en torno a la negociación del convenio colectivo, que representó el 58% de las jornadas de esta causa, y, en menor medida, por el conflicto de los trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), los paros de la enseñanza secundaria en el marco de la Rendición de Cuentas y la negociación del convenio de la banca pública.

“El predominio de esta causa marca una diferencia respecto de 2025, cuando las condiciones de trabajo ocuparon el primer lugar, y resulta coherente con un año atravesado por la Undécima Ronda de Consejos de Salarios”, reconoció el informe.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS). Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

En cambio, las condiciones de trabajo ocuparon el segundo lugar (27,8%). La mitad de sus jornadas corresponde a los dos paros nacionales de la construcción por fallecimientos en accidentes laborales, a los que se suman los paros de los trabajadores de las empresas públicas y una serie de paros ante episodios de violencia contra trabajadores de la educación, la salud y los inspectores de tránsito.

Entre los sectores de actividad, al igual que en 2025, la construcción fue el sector con mayor peso en las jornadas no trabajadas en paros sectoriales: concentró el 43,8% del total, con 136.922 jornadas. En segundo lugar, se ubicó la administración pública (16,5%), con un peso significativo de los paros de los trabajadores de las empresas públicas, el conflicto de los trabajadores tercerizados del Mides y los conflictos en las intendencias.

Por otra parte, la educación ocupó el tercer lugar (12,8%), con conflictos asociados mayormente a reclamos presupuestales en el marco de la Rendición de Cuentas y a episodios de violencia en centros educativos.

“Conflictos paradigmáticos”: Puerto y reducción de jornada laboral

El conflicto entre el Sindicato Único Portuario y Ramas Afines (Supra) y Terminal Cuenca del Plata (TCP), operada por la multinacional belga Katoen Natie, fue el de mayor duración del año. Sus primeras medidas se remontan a octubre de 2025 y, en 2026, se extendieron desde el paro de febrero hasta la firma del convenio colectivo el 7 de octubre. Entre junio y setiembre, el conflicto acumuló 15.520 jornadas no trabajadas.

El reclamo sindical pasó de un piso de 13 jornales en febrero a 25 en junio y julio, mientras que la empresa ofreció 17 a fines de agosto. Tras el vencimiento del convenio colectivo el 31 de mayo y el pasaje de la negociación al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) en junio, el conflicto entró en una fase de paros recurrentes. “El rasgo más significativo del conflicto, desde el punto de vista de las relaciones laborales, fue la intervención del Poder Ejecutivo”, resaltó el informe.

Terminal de Katoen Natie en el Puerto de Montevideo Foto: Archivo El País

Por otra parte, la reducción de la jornada de trabajo sin pérdida salarial fue uno de los principales puntos del ciclo de negociación de 2026. La negociación del convenio del sector de la construcción se extendió durante 126 días, con un retroceso a fines de julio, cuando las cámaras empresariales rechazaron el preacuerdo y plantearon que la reducción implica una rebaja salarial.

Por este motivo, el Sunca desarrolló una serie de paros nacionales y departamentales entre el 1° de julio y el 13 de agosto, que sumaron 92.912 jornadas no trabajadas. “Esto equivale a casi el 30% de las jornadas no trabajadas en paros sectoriales en el año y explica en parte el peso de la construcción en la distribución sectorial. El conflicto se cerró con un convenio a cinco años que establece la transición gradual de 44 a 40 horas semanales para 2030, cuyos términos se detallan en el apartado de contexto jurídico”, indicó el informe de la UCU.

“La reducción de la jornada formó parte de la plataforma del paro de la Confederación de Sindicatos Industriales y la Unión Nacional de Trabajadores Metalúrgicos y Ramas Afines (Untmra) en setiembre, y fue incorporada por el Supra en la negociación con TCP. Por su parte, el Poder Ejecutivo sostuvo que el acuerdo de la construcción no constituye un modelo trasladable a otras ramas”, agregó el informe.

Otros conflictos que marcaron el 2026

Si bien el puerto y la construcción se llevaron parte del protagonismo en los conflictos laborales de este año, otros sectores como el de la industria frigorífica estuvo en el ojo de la tormenta con la venta en bloque del frigorífico Casa Blanca (Fricasa) y la reestructura que tenía planificado realizar el frigorífico Tacuarembó.

Otro de los conflictos que se extendió durante varios meses del año fue el de la pesca, al igual que el año pasado. Los roces entre la Cámara de Industrias Pesqueras (CIPU), la Cámara de Armadores Pesqueros (CAPU) y el Centro de Maquinistas Navales (CMN) alcanzaron el ámbito del Parlamento debido a denuncias de “semiesclavitud” y exceso de permisos particulares para tripulantes y barcos extranjeros. Ante la falta de personal, la CIPU estimó pérdidas de US$ 17.000 por día debido a que dos barcos no pueden zarpar por falta de maquinistas.

Sindicato de Pilsen.

Los paros en el sector transporte de carga fueron de menor cantidad pero mayor intensidad. En junio de este año un grupo de transportistas autoconvocados –en su mayoría propietarios de uno o dos camiones– se reunió en varias rutas del país bajo la consigna “No a la guía de carga” pero alcanzó reclamos salariales, críticas al precio del gasoil y cuestionamientos de la escena política. Esto produjo importantes cortes y se logró destrabar el conflicto debido a la intervención del presidente de la República, Yamandú Orsi.

El trabajo del MTSS no terminó allí ya que otro de los conflictos que golpeó la industria fue el sector cervecero con el cierre de la planta de Pilsen en Minas. la disputa entre Fábricas Nacionales de Cervezas (FNC) y el Sindicato de Pilsen —perteneciente a la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida (FOEB)—por el cierre de la planta de la empresa (la emblemática de cerveza Patricia) en Minas llegó a su fin tras un preacuerdo firmado en octubre de este año.

El mismo consistía en el traslado de 27 trabajadores desde Minas a Montevideo, mientras que el resto pactaría retiros incentivados o accedería a prejubilaciones (en aquellos casos con 53 años de edad) y la posibilidad de reducir la semana laboral de 48 a 40 horas.