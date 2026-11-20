La mayoría de la población uruguaya, más precisamente 2,2 millones de personas, tendrán la obligación de votar este domingo 22 de noviembre de 2026 en las elecciones del Banco de Previsión Social (BPS). Es probable que muchos electores se pregunten en las horas previas cómo son las hojas de votación y qué se vota.

Estos comicios serán los que definan a los próximos integrantes del directorio de BPS, que está compuesto por los representantes sociales para trabajadores activos, jubilados y pensionistas, y empresas contribuyentes.

Desde las 8:00 horas hasta las 19:30 horas de este domingo, los votantes deberán asistir a las urnas y votar por el orden que les corresponda, es decir, por activos, pasivos, o empresas contribuyentes. Quien pertenezca a dos o más órdenes deberá votar en todos los que efectivamente integre.

Para saber por cuál orden se tiene que votar, se debe acceder al buscador de padrón habilitado por la Corte Electoral. En el buscador se puede localizar esa información y también dónde votar. Esos datos se pueden obtener ingresando el número de credencial, número de cédula o también con nombre, apellido y fecha de nacimiento.

Papeletas de votación para el orden de trabajadores activos

Los electores ya tienen la posibilidad de observar cómo son las hojas de votación de las listas y candidatos que participan en las elecciones de representantes sociales del directorio de BPS.

Las dos listas disponibles para el padrón de trabajadores activos son la Lista 15, con Lorena Paola como titular, y la Lista 11, con Carlos Clavijo a la cabeza.

Lista 15 y Lista 11, candidatos para representantes sociales de Activos en las elecciones del BPS. Foto: BPS.

Hojas de votación para pasivos

Para la votación en el orden de pasivos, se encuentran: Lista 1 (Estela Ovelar), Lista 2 (María Angela Pereira), y Lista 5 (Renaldo Borriero).

Lista 1, Lista 2 y Lista 5: candidatos para representantes sociales de Pasivos en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

Hojas de votación para empresas contribuyentes

En tanto, para empresas contribuyentes, las listas son cuatro: Lista 21 (Graciela Álvarez), Lista 25 (Jorge Fernández), Lista 27 (Bernardo Aldabalde) y Lista 30 (Daniel Añón).

Lista 21, Lista 25, Lista 27 y Lista 30: candidatos para representantes sociales de Empresas Contribuyentes en las elecciones de BPS. Foto: BPS.

¿Qué pasa si no voto en las elecciones del BPS?

Para quienes no puedan efectuar el voto y cuenten con un motivo justificado, la institución habilitará un formulario digital en su sitio web una vez finalizado el acto electoral. El plazo límite para solicitar la exoneración del pago de la sanción económica vencerá el jueves 21 de enero de 2027, a excepción de quienes se encuentren fuera del país.

Las sanciones establecidas para los habilitados que no concurran a las urnas sin una causal válida varían según el orden de afiliación o la categoría empresarial correspondiente:

Los afiliados activos y pasivos deberán abonar una sanción de 1 UR .

y deberán abonar una sanción de . En el caso de los profesionales con títulos expedidos por la Universidad de la República (Udelar) o funcionarios públicos, el valor de la multa asciende a 2 UR.

Para las empresas contribuyentes, los montos se fijan en función del número de trabajadores registrados en la planilla. Se aplicará una multa de 6 UR para firmas de hasta 10 trabajadores, 12 UR para las que tengan entre 11 y 50 empleados, y 20 UR para aquellas con más de 50 dependientes.

Sede del Banco de Previsión Social (BPS). Foto: Estefanía Leal/Archivo El País.

Esta misma escala rige para las empresas que omitieron designar un mandatario dentro del plazo reglamentario.

Además, según lo informado por el organismo, el pago de la infracción se podrá gestionar a través de un servicio en línea que estará operativo finalizada la jornada electoral.

La Corte Electoral tramitará justificaciones únicamente bajo las siguientes causales:

