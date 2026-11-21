El dólar en Uruguay se operó prácticamente estable ayer -con una mínima suba de 0,06%- y se negoció en promedio en $ 40,629. El billete verde cotizó en la jornada entre $ 40,60 y $ 40,70 para finalizar en el máximo. Este valor de cierre subió 0,22% respecto al del jueves.

En la semana, la moneda estadounidense quedó casi estable, con una mínima alza de 0,04% "punta a punta" (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). El dólar venía de subir en las tres semanas previas. De los cinco días en los que hubo cotización, el billete verde se incrementó sólo en dos de ellos.

En lo que va de noviembre, la moneda estadounidense sube 1,1% y durante el año aumenta 4,07%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), en la semana se realizaron un total de 359 operaciones por un monto equivalente a US$ 185 millones, mientras que ayer se negociaron US$ 51,5 millones en 96 transacciones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República, el dólar ayer quedó estable para la compra y subió 15 centésimos para la venta, cerrando en $ 39,45 y $ 41,95 respectivamente. En la semana, la moneda estadounidense al público tuvo un alza de 5 centésimos para la compra y 10 centésimos para la venta.

En Brasil, ayer no hubo operativa debido al feriado. El jueves el dólar había finalizado en 5,8889 reales. En el mes, el dólar en Brasil sube 8,63% mientras que en 2026 aumenta 7,02%

En Argentina el dólar subió ayer 0,22% y cerró en 1.562,99 pesos argentinos. En noviembre lleva un alza de 1,67% y en el año aumenta 7,1%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

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El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió siete unidades y cerró en 92 puntos básicos. Esta suba se dio junto a una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos y en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el riesgo país sube 16 puntos y en 2026 aumenta 26 unidades.

República AFAP. Foto: Leonardo Mainé

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en la semana en 5,97%, casi en el objetivo del Banco Central (6%).