El ferrocarril central sumó una nueva vía que conecta el puerto de Montevideo con el parque industrial del Grupo RAS –inversor del nuevo proyecto y principal actor que ya opera la línea ferroviaria– ubicado en Progreso (Canelones). El presidente de la República, Yamandú Orsi, estuvo presente en la inauguración y resaltó la importancia de diversificar los negocios en el país. “Es bueno que vengan inversiones de afuera, lo promovemos y estimulamos, pero es bueno que también sepamos que hay uruguayos que se la juegan y están saliendo”, dijo Orsi.

El nuevo proyecto de la multinacional uruguaya incorporará siete locomotoras de la estadounidense Wabtec –tres de ellas ya están operativas– y supone una inversión total de US$ 102 millones entre material rodante y terminales de transferencia.

El presidente del Grupo RAS, Ruben Azar, explicó que solo en material rodante se invirtieron US$ 69 millones y tiene previsto que las siguientes etapas de la iniciativa alcance el corredor de la Ruta 5 hasta Tacuarembó y Rivera para combinar cargas hacia y desde Brasil, además de llegar a Salto, con proyección a Argentina y Paraguay.

Orsi también agregó que si bien Uruguay debe ofrecer certezas y garantías para atraer inversiones, reconoció que “los tiempos son bastante crueles”. Orsi resaltó la importancia de la integración territorial que implica la nueva vía y sostuvo que se trata de un proceso. “Tenemos que tener la paciencia y tolerancia de que no necesariamente la cinta la cortás vos”, dijo y agregó: “Hablar de celulosa o madera ya parece cosa vieja”.

El año pasado Uruguay exportó cerca de US$ 900 millones en servicios logísticos y unos US$ 5.000 millones en mercadería en tránsito, según el Instituto Uruguay XXI. “Esa es una cifra que podemos duplicar o quintuplicar, no hay techo”, dijo Azar aunque reconoció que lo que hace falta es “promocionar más” de parte del sector privado y público.

Visión regional y nuevos destinos

Azar sostuvo que uno de los pilares del Grupo RAS desde 1991 es la visión regional. “Nos convencimos desde muy chicos de que para poder crecer en Uruguay hay que ver cómo nos metemos en los grupos de carga de los grandes vecinos que tenemos”, dijo.

Argentina atraviesa un proceso de licitación ferroviaria para concesionar y privatizar el sistema bajo un esquema de acceso abierto (open access; que permite separar la infraestructura de la operación de fletes para que distintos operadores puedan competir).

Inauguración de proyecto de Grupo RAS. Foto: Natalia Rovira.

“Estamos mirando muy de cerca la licitación que se abrió en Argentina”, dijo a El País el presidente del Grupo RAS en referencia a la conexión que se proyecta con Argentina a través de Salto. Azar resaltó que se observa con especial atención para la licitación la vía que conecta la ciudad de Encarnación (en la provincia de Misiones) con el sur argentino.

Azar también agregó que se espera conectar las vías con Tacuarembó y Rivera “apenas (el puente de Río Negro) esté reforzado”. El puente ferroviario ubicado sobre el Río Negro comenzó a utilizarse en 1887 y en octubre de este año se firmó un convenio entre la Corporación Ferroviaria del Uruguay y el Ministerio de Transporte y Obras Públicas (MTOP) que permitirá recuperar el puente en un plazo estimado de 10 meses.

“Celebramos la decisión del gobierno y (creemos) que eso nos va a permitir arrancar extensivamente con el flujo de carga desde el norte del país”, expresó Azar y resaltó la importancia de la terminal Rivera ya que consideró que “es poner al puerto de Montevideo como un puerto brasilero más”.

Otros proyectos en puerta

El presidente del Grupo RAS recordó los inicios de la empresa cuando se transportaba en las vías de la Administración de Ferrocarriles del Estado (AFE) aunque el deterioro de la infraestructura obligó a la empresa a abrir sus negocios.

Grupo RAS está presente en 12 países y cerca del 85% de la facturación de la empresa se realiza en el exterior. “Uruguay representa, como mucho, el 20% de los ingresos. Esa es una de las explicaciones de por qué nos animamos a encarar el proyecto”, sostuvo Azar.

El presidente de la empresa también adelantó que se está construyendo una nueva terminal en el puerto de Montevideo especializada en krill –crustáceos similares a los camarones con los que se producen suplementos Omega 3 y alimentos para acuicultura– que permitirá que salgan entre 4.000 y 5.000 contenedores por año.

Azar también indicó que se está trabajando en un proyecto de “mucha importancia geopolítica para Uruguay” que consiste en una terminal de graneles líquidos en el puerto de Montevideo. “Son inversiones que en su conjunto suman US$ 648 millones, entre lo que ya está invertido, lo que se está invirtiendo y lo que vamos a invertir dentro de dos años”, explicó y agregó que en todo el grupo se emplean unas 13.200 personas.

Por otra parte, Azar insistió en la importancia del departamento de Rivera y sostuvo que se instalará una terminal que será réplica de la que está ubicada en la ciudad de Progreso.

Potencial para desarrollar ferrocarril central

Con la lluvia como un protagonista más de la presentación y la locomotora de fondo, Orsi y Azar hicieron el corte de cinta junto a la ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry y la ministra de Industria, Energía y Minería, Fernanda Cardona, además de otras autoridades de gobierno.

“Hay capacidades para hacer mover la infraestructura”, defendió Etcheverry en su discurso y resaltó la importancia de garantizar la seguridad y el talento del proyecto. “En una época marcada por la incertidumbre, acá hay certezas”, agregó.

Inauguración de proyecto de Grupo RAS. Foto: Natalia Rovira.

“Estamos en una región que tiene una potencialidad enorme para que se desarrolle el ferrocarril. De hecho, se vienen conversando algunas cosas vinculadas a otros países”, dijo Etcheverry.

La jerarca señaló que el conflicto que se desató en el puerto de Montevideo –entre el sindicato y la Terminal Cuenca del Plata (TCP); única especializada en contenedores– se trató de un caso de una sola terminal. Etcheverry señaló que el acuerdo alcanzado entre las partes permitirá el desarrollo del negocio de Grupo RAS durante los próximos cinco años (período por el que se logró llegar a un acuerdo por negociación colectiva).

Etcheverry agregó que “otros actores privados (pueden ingresar al puerto) en distintas áreas. El punto es si se justifica” en referencia al proyecto que tiene previsto realizar la empresa Neltume Ports –principal accionista de Montecon– en el puerto de Montevideo.

Por su parte, el presidente del Grupo RAS defendió que el puerto de Montevideo “a veces está colapsado, sobre todo en el tema de autos”. “Capaz que lo que tiene que empezar a hacer es empezar a sacar los autos del recinto portuario”, dijo y agregó que Uruguay “tiene que aprovechar el tráfico de la región”.