Proponen parking en altura en el puerto; no hay lugar para autos

La empresa uruguaya KMA, representante de la compañía italiana Grimaldi Lines en Uruguay desde hace 25 años, ha planteado en reiteradas oportunidades ante las autoridades de la Administración Nacional de Puertos (ANP) la necesidad de desarrollar infraestructura especializada para el almacenamiento de vehículos en altura, como una alternativa para solucionar la creciente falta de espacios en el puerto de Montevideo. Así lo señaló a El País el empresario naviero Gabriel Kaklouk, quien destacó la importancia de modernizar el puerto para acompañar el crecimiento del tráfico automotor.

Consultado por El País, Kaklouk afirmó que es inédito que un barco como el “Gran Oriente” arribe al puerto de Montevideo, ya que generalmente este tipo de embarcaciones son pensadas para llegar a puertos del primer mundo.

Según explicó, estas embarcaciones representan inversiones de cientos de millones de dólares y requieren condiciones adecuadas de infraestructura, seguridad y eficiencia operativa.“La llegada de un buque de estas características constituye un reconocimiento a Uruguay y a su posicionamiento como un país serio y confiable para las grandes compañías navieras internacionales. También refleja el trabajo realizado durante muchos años por los distintos actores vinculados al comercio marítimo y portuario”, expresó Kaklouk.

No obstante, el empresario señaló que este reconocimiento internacional también pone de manifiesto la necesidad de continuar desarrollando y modernizando la infraestructura portuaria nacional. “Uruguay ha logrado consolidar una imagen de seriedad y confianza internacional.

Sin embargo, debemos acompañar ese reconocimiento con inversiones que permitan atender de manera eficiente el crecimiento de los volúmenes de carga y fortalecer la posición de Montevideo como centro logístico regional”, sostuvo.

Kaklouk consideró que el crecimiento de las importaciones de vehículos eléctricos responde a una transformación del mercado automotor que trasciende las circunstancias tributarias actuales.

“No sabemos si el próximo año se mantendrán los mismos niveles de importación, pero la tendencia hacia la movilidad eléctrica es una realidad. Este fenómeno representa una oportunidad para los consumidores, para la economía nacional y también para el desarrollo de nuevas actividades logísticas y portuarias”, señaló.

Consultado sobre la posibilidad de desarrollar instalaciones de almacenamiento de vehículos en varios niveles dentro del puerto de Montevideo, Kaklouk explicó que KMA ha planteado esta necesidad en reiteradas oportunidades ante las autoridades portuarias.

“El problema de espacio no se resolverá definitivamente si continuamos pensando exclusivamente en superficies horizontales. Debemos considerar soluciones modernas, como las terminales de almacenamiento de vehículos en altura, que permiten multiplicar la capacidad operativa utilizando superficies considerablemente menores”, explicó.

El empresario destacó que esta alternativa debería ser estudiada como parte de una planificación portuaria de largo plazo, y no solamente como una respuesta a la congestión actual. “Montevideo tiene una oportunidad importante para consolidarse como un centro regional de distribución de vehículos. Para aprovecharla, necesitamos infraestructura moderna, capacidad operativa y una visión estratégica que acompañe el crecimiento del comercio internacional”, dijo.

Finalmente, Kaklouk sostuvo que el desarrollo de infraestructura especializada permitiría no solamente atender las necesidades del mercado uruguayo, sino también atraer nuevos tráficos marítimos, incrementar las operaciones de transbordo y fortalecer la competitividad del puerto frente a otras terminales de la región.

Una muestra de ello es la falta de plazas para autos que enfrenta el puerto desde hace meses por “picos” de arribos de hasta 14.000 vehículos.

MOVIMIENTOS

Operadores marítimos consideran que la llegada de grandes volúmenes de autos eléctricos continuará el próximo año por las ventajas que, según los usuarios, estos tienen en comparación con los motores a combustión (mayor economía y menor probabilidad de roturas al tener menos piezas, entre otras mejoras).

Por su parte, el presidente de la Asociación del Comercio Automotor del Uruguay (ACAU), Ignacio Paz, afirmó a El País que el arribo del “Gran Oriente” a Montevideo es consecuencia de la alta demanda de vehículos. Agregó que la gremial reclama, en primer lugar, barcos que traigan rodados y, en segundo término, solicita más espacios en el puerto al gobierno de turno.

“La falta de plazas en el puerto se transformó en un cuello de botella. Estamos hablando con autoridades ministeriales, viendo entre todos cómo lo resolvemos. No está fácil”, dijo.

Consultado sobre las perspectivas que tiene la gremial de concesionarios para 2027, Paz recordó que el gobierno adoptó distintas medidas tendientes a cambiar la política de Estado vigente hasta ahora, orientada a fomentar la venta de autos eléctricos. “Esas decisiones desacelerarán las ventas”, opinó.

El encargado logístico de Sadar, Yi-Te Lee, dijo a El País que el arribo del barco “Gran Oriente” es una “gran oportunidad” para asegurar un tráfico de vehículos desde China hacia Uruguay con el objetivo de abastecer la demanda local.

Según Lee, las ventas de autos eléctricos seguirán en alza por las diferencias en los precios y en los rendimientos existentes entre un vehículo de combustión y uno con motor eléctrico. “Eso hace que los vehículos de nuevas energías sigan teniendo oportunidades de crecimiento. Ello se observa en el continuo aumento de ventas de ese tipo de unidades”, explicó.

ROTACIÓN

El director por la oposición en el Directorio de la Administración Nacional de Puertos (ANP), Jorge Gandini, afirmó que habrá “picos altos” de arribos de vehículos de ahora hasta el 28 de diciembre de este año, los cuales podrían totalizar unas 20.000 unidades.

Señaló que todas las áreas del puerto, sumadas a la antigua playa de maniobras de AFE, pueden albergar unos 9.000 vehículos. Por lo tanto, explicó Gandini, el “puzzle logístico” obliga a una rápida rotación: mientras llegan los autos al puerto, otros tienen que salir hacia las concesionarias.

“Hay un estímulo para sacar los autos del puerto lo antes posible. El 30 de diciembre termina la exoneración del IMESI. (...) La tendencia de arribos (de unidades) se mantendrá en los primeros meses del año que viene”, concluyó Gandini.