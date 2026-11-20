A diferencia de la cotización anterior, este jueves, el dólar bajó 0,10% y, en promedio se negoció a un valor de $ 40,604. La divisa cotizó entre $ 40,57 y $ 40,63 y finalmente cerró en $ 40,610, apartándose en apenas un -0,02% del cierre anterior.

Durante el mes de noviembre, la divisa estadounidense viene subiendo 1,04% y en 2026 sube 4,00%.

A través de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), se realizaron un total de 105 operaciones por un valor de US$ 51,10 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República del Uruguay, la moneda se mantuvo estable tanto a la compra como para la venta y cerró en $ 39,40 la compra y $ 41,80 la venta.

Dólares. Foto: Canva.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar subió 1,23% y cerró en 5,8889 reales. En noviembre, viene subiendo un 8,63% y en lo que va de 2026, el dólar en Brasil sube 7,02%.

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial bajó 1,59% y, en la jornada de ayer, cotizó en 1.562,99 pesos argentinos. En noviembre, viene subiendo 1,67% y en el año 7,10%.

Riesgo y Tasa

El riesgo país medido a través del UBI, que elabora República AFAP, cerró en 85 puntos básicos, dos unidades más (2,4%) que el cierre anterior. Esta suba se dio junto a una cotización levemente a la baja en el precio de los bonos uruguayos y al alza en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el UBI viene subiendo nueve unidades (11,8%), mientras que en 2026 sube 19 puntos básicos (28,8%).

pesos uruguayos y dolares americanos Estefania Leal

El último cierre de la tasa de interés call (que se cobran los bancos entre sí a un día) fue de 6,0%, igualando al valor objetivo fijado por el Banco Central del Uruguay (BCU).

El lunes se llevó a cabo la reunión del Comité de Política Monetaria (Copom), en el que se resolvió por unanimidad mantener la Tasa de Política Monetaria (TPM) en 6%, continuando con la instancia expansiva de la política monetaria.

Según la minuta del Copom, que fue publicada el día este jueves, “la decisión es consistente con mantener la inflación y sus expectativas en torno a la meta de 4,5% anual en el Horizonte de Política Monetaria (HPM)”.