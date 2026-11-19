El dólar en Uruguay subió 0,16% ayer y se negoció en promedio en $ 40,643. El billete verde cotizó entre $ 40,59 y $ 40,70 para finalizar en $ 40,62, un alza de 0,22% respecto al cierre del martes. En tanto, el gobierno prepara una emisión de un bono global en euros a ocho años de plazo y de "tamaño de mercado" (equivalente a US$ 750 millones o más), según anunció la Unidad de Gestión de Deuda (UGD) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

En el mes de noviembre, la moneda estadounidense sube 1,13% y en 2026 aumenta 4,1%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se realizaron 48 operaciones por un valor total de US$ 24 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público en las pizarras del Banco República el dólar ayer subió 5 centésimos y cerró en $ 39,40 para la compra y $ 41,80 para la venta.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, el dólar tuvo un incremento de 0,55% ayer y cerró en 5,8172 reales. En noviembre sube 7,3% y en lo que va de 2026 aumenta 5,72%.

En Argentina, el dólar oficial subió 2,32% y cotizó en 1.588,24 pesos argentinos. En noviembre se incrementa 3,31% y en el año lleva un alza de 8,83%.

Emisión de deuda, riesgo país y tasa de interés de referencia

El gobierno designó a los bancos "BNP Paribas, HSBC y JP Morgan como coordinadores conjuntos (joint bookrunners, de la posible emisión de un bono en euros) para organizar una serie de llamados con inversores internacionales y locales" desde ayer, según un comunicado de la UGD.

Fachada del edificio sede del Ministerio de Economia y Finanzas, MEF. Foto: Estefania Leal/Archivo El País.

A estos llamados "podría seguir una emisión de bonos soberanos globales denominados en euros (registrados ante la SEC), con un plazo de ocho años y un tamaño de mercado (benchmark size, esto es por encima del equivalente a US$ 750 millones), sujeto a las condiciones del mercado", finalizó.

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, subió ayer dos unidades y cerró en 83 puntos básicos. Esto se dio junto a una cotización levemente al alza en el precio de los bonos uruguayos y un aumento en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En noviembre, el riesgo país sube siete unidades, mientras que en 2026 aumenta 17 puntos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6%, en el objetivo fijado por el Banco Central (BCU).