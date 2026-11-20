La primera emisión internacional de deuda uruguaya en euros en más de dos décadas tuvo una recepción positiva entre los inversores, según la evaluación de los analistas consultados por El País. La operación permitió captar 1.250 millones de euros, equivalentes a unos US$ 1.372 millones al tipo de cambio de referencia del Banco Central Europeo (BCE), a un plazo de ocho años y con una tasa de interés anual de 4,75%.

La demanda llegó a 3.502 millones de euros, 2,8 veces el monto colocado. El bono vence en 2034 y el 77% de las cuentas inversoras que participaron fueron europeas.

Con la operación, Uruguay volvió a emitir deuda en la moneda europea por primera vez desde 2005 y completó su programa de financiamiento en el mercado externo para 2026.

Uno de los indicadores que reflejó el interés del mercado fue la reducción del diferencial de la emisión durante el proceso de colocación. Uruguay salió inicialmente a buscar financiamiento con un spread de 160 puntos básicos sobre la tasa de referencia Mid-Swap (MS), pero finalmente cerró la operación en 130 puntos básicos.

El diferencial (spread) es el adicional que paga el emisor sobre una tasa de referencia. En este caso, la referencia utilizada fue la Mid-Swap Rate, una tasa fija empleada en el mercado financiero para operaciones en euros. Por tanto, la reducción de 30 puntos básicos implicó que Uruguay consiguió cerrar la operación en condiciones más favorables que las planteadas inicialmente.

Según el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), la demanda recibida y el monto que el gobierno se propuso colocar permitieron reducir ese margen en 30 puntos básicos, equivalentes a 0,30 puntos porcentuales.

En la operación participaron 148 cuentas inversoras. El 77% provino de Europa, el 12% de Estados Unidos, el 7% de Asia, el 2% de Uruguay y el 2% restante de otras regiones. Entre las cuentas europeas hubo participantes del Reino Unido, Alemania, Suiza, Italia, Francia y otros nueve países. Según el ministerio, muchas de ellas participaron por primera vez en una operación de Uruguay.

Fachada del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Foto: Ministerio de Economía y Finanzas

Entre los inversores hubo administradoras de activos, bancos privados y centrales, aseguradoras, fondos de pensión y fondos de cobertura. Antes de la colocación, el gobierno mantuvo reuniones con 70 cuentas inversoras. La ronda incluyó una gira por Londres, Fráncfort, Ámsterdam, París, Zúrich y Basilea, además de reuniones virtuales. Los bancos encargados de la colocación fueron BNP Paribas, HSBC y J.P. Morgan.

Con la emisión, el gobierno incorporó el euro a las monedas extranjeras en las que se financia, junto con el dólar, el franco suizo y el yen. Según el MEF, el objetivo es ampliar la base de inversores y acceder a un mercado con tasas nominales más bajas, que pueden moverse de manera distinta a las tasas en dólares. Asimismo, consideró que las condiciones obtenidas fueron competitivas frente a las de las emisiones recientes en euros de países con un perfil crediticio similar.

En diálogo con El País, el presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo, Ángel Urraburu, destacó que Uruguay haya concretado la colocación en medio de la volatilidad de los mercados internacionales. Describió la situación financiera global como “uno de los peores momentos de los últimos tiempos” y mencionó, entre los factores que pesan sobre los inversores, la incertidumbre geopolítica y la inestabilidad de las bolsas estadounidenses.

En ese escenario, valoró que el gobierno haya conseguido financiamiento a ocho años en una moneda poco habitual en sus colocaciones.

Angel Urraburum y edificio de la Bolsa de Valores 20200311, foto Francisco Flores - Archivo El Pais Francisco Flores/Archivo El Pais

Urraburu también destacó el peso de los inversores europeos en la operación. A su juicio, la emisión permitió ampliar el universo de compradores de deuda uruguaya y acercar al país a un mercado que tiene menos presencia en sus colocaciones habituales. Consideró “absolutamente estratégico y muy inteligente” avanzar en el vínculo financiero con Europa en paralelo a la integración comercial. En cuanto al costo, calificó la tasa de “absolutamente módica y acotada” y estimó que Uruguay habría pagado más si “hubiera emitido en dólares”.

El corredor de bolsa contó a El País que, durante la mañana de este jueves, recibió un mensaje del director de la Unidad de Gestión de Deuda del MEF, Herman Kamil, cuando todavía se analizaban las condiciones de la emisión. Una vez conocidos los datos definitivos, dijo que el resultado general estuvo en línea con lo que esperaba, aunque la magnitud de las órdenes lo sorprendió. “Yo no pensé que fuera tanto”, afirmó sobre la demanda, que llegó a casi triplicar el monto colocado.

Hernán Kamil. Foto: MEF.

A su entender, la oferta de títulos en euros de países con grado inversor es limitada y eso también ayudó a despertar interés por el nuevo bono. En esa línea, Urraburu sostuvo que esa calificación fue “clave para esa demanda”.

Para Nicolás Coccino, socio director de WealthMan Corredor de Bolsa, ese movimiento fue una señal de buena demanda. “La referencia inicial fue de 160 puntos básicos sobre la tasa swap en euros y la emisión cerró en 130. Esa baja de 30 puntos básicos durante la colocación es una señal de buena demanda por el bono”, señaló en diálogo con El País.

El analista también valoró el cupón de 4,75% que pagará el Estado uruguayo por los títulos. Según explicó, en términos nominales, ese porcentaje se ubica por debajo del 6% que estima que habría tenido que pagar Uruguay por una emisión en dólares a un plazo similar. De todas formas, aclaró que el costo efectivo dependerá de cómo se gestione el riesgo cambiario asociado a la deuda en euros.

“Además, emitir en euros le permite a Uruguay llegar a una base más amplia de inversores y diversificar sus fuentes de financiamiento”, agregó.

La emisión se realizó a un precio de 99,974% del valor nominal. El cupón de 4,75% corresponde a la tasa de interés nominal anual que el Estado se compromete a pagar sobre el valor nominal de los títulos.

Como parte de la preparación de la operación, la semana anterior Kamil, junto con Victoria Buscio y Juan Labat, realizó una gira por Europa para mantener contactos con potenciales inversores.

La última salida de Uruguay al mercado internacional había sido el 28 de julio de este año, cuando realizó una reapertura del bono global en pesos nominales con vencimiento en 2035 y del bono global en dólares con vencimiento en 2037. En esa oportunidad obtuvo el equivalente a US$ 1.697 millones.

Por su parte, el economista de PwC Uruguay, Ramón Pampín, consideró que la colocación “es una señal de confianza en Uruguay”. En diálogo con El País, sostuvo que el volumen de órdenes, la reducción del diferencial respecto de la referencia inicial y el regreso a un mercado en el que el país no emitía desde 2005, reflejan cómo los inversores internacionales valoran la deuda uruguaya.

A su juicio, algunos aspectos de la operación fueron incluso mejores de lo que cabía esperar. Destacó que el diferencial sobre la tasa de referencia en euros bajara de los 160 puntos básicos indicados al inicio a 130 al cierre, en una colocación que recibió órdenes por más de 3.500 millones de euros. Así, Uruguay pudo captar los 1.250 millones de euros con un margen 30 puntos básicos menor al que había planteado al salir al mercado.

Billetes de euros. Foto: Freepik

Pampín también valoró el resultado desde el punto de vista del costo. Consideró que Uruguay se está financiando “bastante barato” tanto en relación con lo que pagó históricamente como con las condiciones a las que puede acceder hoy en los mercados internacionales. Puso esa evaluación en el contexto de un mercado global volátil y de tasas en ascenso, dos factores que, a su entender, conviene tener en cuenta al juzgar el costo de la emisión.

Más allá de la tasa, señaló que volver al mercado en euros fortalece la posición financiera de Uruguay porque amplía las monedas y las fuentes a las que puede recurrir para financiarse. También vio en la operación una muestra de la capacidad institucional del país para gestionar su deuda, a la que definió como “un activo del país”.