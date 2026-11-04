El dólar en Uruguay inició el mes siguiendo la tendencia de Brasil, su principal referencia cambiaria

El dólar en Uruguay empezó la semana y el mes con un incremento de 0,17% respecto al viernes (el lunes no hubo operativa por ser feriado) y ayer se negoció en promedio en $ 40,258. Esta suba se dio al seguir (aunque en menor magnitud) lo que ocurrió ayer con la moneda estadounidense en Brasil, principal mercado de referencia cambiaria para Uruguay. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,20 y $ 40,30 para finalizar en el máximo. El valor de cierre subió 0,25% respecto al del viernes.

En lo que va de 2026 la moneda estadounidense aumenta 3,12%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), ayer se hicieron 91 operaciones por US$ 65 millones.

Pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa). Foto: Bevsa.

Al público, en las pizarras del Banco República el dólar subió ayer 15 centésimos para la compra y 5 centésimos para la venta y cerró en $ 39,10 y $ 41,50 respectivamente.

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaría, el dólar aumentó ayer 1,33% respecto al viernes (el lunes no hubo operativa ya que fue feriado) y cerró en 5,4935 reales. En lo que va del 2026 el dólar retrocede 0,16%.

En Argentina, el dólar oficial subió ayer 0,41% y finalizó en 1.551 pesos argentinos. En lo que va del mes lleva un alza de 0,89% y en el año aumenta 6,28%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó una unidad ayer y cerró en 75 puntos básicos. Esto se dio con una cotización levemente a la baja tanto en el precio de los bonos uruguayos y a la baja en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense). En el año el riesgo país sube nueve puntos.

Fachada de República AFAP. Foto: Darwin Borrelli

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó ayer en 6,18%, por encima del objetivo del Banco Central (6%).