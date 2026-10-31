El dólar en Uruguay tuvo una leve suba en octubre con el "efecto Brasil" y se destacó la libre flotación ante calificadora

El dólar en Uruguay subió levemente en octubre —aunque se puede decir que sigue “planchado” en la parte baja del “piso” de $ 40 como en setiembre y agosto—, con algunos días donde el “efecto Brasil” se hizo presente por la segunda vuelta de las elecciones en el país vecino. En el mes la moneda estadounidense subió 0,24% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con fin de setiembre, luego que en setiembre había subido 0,10% y en agosto había bajado 0,07%).

En octubre, de los 21 días de operativa, en 12 de ellas la divisa estadounidense se negoció a la baja y subió en las nueve jornadas restantes, lo que pauta que no tuvo una tendencia clara en el mes. De hecho en octubre no hubo más de dos jornadas seguidas de subas o bajas.

La máxima suba diaria del billete verde se dio el 1° de octubre cuando —con un alza de 0,44%— se negoció en promedio en $ 40,463. El mínimo mensual se registró el 5 de octubre, con una caída de 0,62% (negociándose en promedio en $ 40,092.

Ayer la moneda estadounidense cotizó prácticamente estable (con una mínima baja de 0,01%) y se negoció en promedio en $ 40,188. En la jornada, el billete verde cotizó entre $ 40,12 y $ 40,25 para finalizar en $ 40,20, con un incremento de 0,10% con respecto al cierre del jueves.

En la semana, el dólar tuvo un alza de 0,27% “punta a punta” (al comparar el valor de ayer con el del viernes previo). En los cinco días de operativa, en dos el billete verde subió y en los otros tres bajó (aunque en dos de ellos fueron reducciones mínimas de 0,01%).

En lo que va del año, el dólar aumenta 2,94%.

A través de las pantallas de la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa) en el mes se realizaron un total de 1.207 transacciones por un monto equivalente a US$ 649 millones y ayer el total de transacciones fue de 95 por US$ 49,5 millones.

Al público, en las pizarras del Banco República, ayer el dólar quedó estable para la compra y subió 10 centésimos para la venta, cerrando octubre en $ 38,95 y $ 41,45 respectivamente.

En la semana, el billete verde al público aumentó 20 centésimos “punta a punta”. En octubre, la compra bajó 15 centésimos, mientras que la venta cayó 5 centésimos “punta a punta”.

Libre flotación cambiaria destacada ante calificadora

El presidente del Banco Central (BCU), Guillermo Tolosa, y asesores se reunieron con integrantes de Standard & Poor’s (S&P) Global Ratings, en el marco del seguimiento que realiza la calificadora sobre Uruguay, según informó el Central.

Dentro de los temas destacados estuvo “la libre flotación del tipo de cambio”, indicó el comunicado del BCU, “en un contexto en el que el Banco Central no ha intervenido en el mercado de cambios desde hace más de cinco años”.

El presidente del Banco Central (BCU) y asesores en la reunión que mantuvieron con integrantes de la calificadora de riesgo Standard & Poor's. Foto: BCU.

“A ello se suma la mayor participación de la moneda nacional en las emisiones de deuda soberana, lo que reduce la exposición de las finanzas públicas al riesgo cambiario”, agregó.

“También se destacó la mejora en la transmisión de la política monetaria, que permite alcanzar los objetivos de inflación con ajustes más graduales de las tasas de interés y amplía el margen para actuar de manera contracíclica”, explicó el comunicado del Central.

La región con el impacto de las elecciones en Brasil

En Brasil, principal mercado de referencia en materia cambiaria para Uruguay, ayer el dólar subió 0,87% y cerró en 5,4212 reales. En octubre, el dólar en Brasil aumentó 4,64%, mientras que en el año retrocede 1,48%.

En el mes estuvo la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, donde Luiz Inácio Lula Da Silva derrotó a Flávio Bolsonaro. El mercado descontaba una victoria de Bolsonaro (porque en la primera vuelta había ganado 47% a 45%) y esperaba medidas de ajuste fiscal, con lo que el dólar venía a la baja en Brasil en las primeras semanas de octubre.

Presidente de Brasil y candidato presidencial, Luiz Inácio Lula da Silva, y candidato presidencial, Flavio Bolsonaro. FOTO: NELSON ALMEIDA/AFP

Tras la segunda vuelta del domingo 25 de octubre y la victoria de Lula, el lunes pasado el dólar saltó 9% en Brasil debido al cambio de expectativas en el mercado, si bien corrigió a la baja el día siguiente, en los últimos días del mes retomó la tónica al alza.

Ese “efecto Brasil” se materializó en algunas jornadas en Uruguay moviendo a la moneda estadounidense de su letargo, pero con subas y bajas mucho menores (el lunes subió 0,34% por ejemplo).

Por su parte, en Argentina, el dólar oficial bajó ayer 0,15% y cerró el mes en 1.537,35 pesos argentinos. Durante octubre, el dólar en Argentina subió 1,31% y en el año aumenta un 5,34%.

Riesgo país de Uruguay y tasa de interés de referencia

El riesgo país, medido a través del Índice UBI que elabora República AFAP, bajó ayer dos unidades y cerró en 76 puntos básicos. Le acompaña una cotización al alza en el precio de los bonos uruguayos, y mixta en el valor de los treasuries (bonos del Tesoro estadounidense, considerados libres de riesgo). En el mes de octubre el riesgo país quedó estable, mientras que en el año sube 10 puntos básicos.

La tasa de interés call (que se cobran los bancos por préstamos entre sí a un día) se operó en promedio en octubre en 5,89%, por debajo del objetivo fijado por el Banco Central (6%).