Presidentes de EE.UU. y China acuerdan un canal de diálogo sobre la IA y un marco para nuevo trato arancelario

China y Estados Unidos acordaron establecer un canal de diálogo sobre inteligencia artificial (IA) para intercambiar puntos de vista sobre los riesgos y beneficios de esta tecnología, así como un nuevo acuerdo por el que Pekín importará carbón estadounidense.

Según los comunicados de ayer sábado de la Casa Blanca y la agencia estatal Xinhua sobre lo tratado en la visita de Estado del presidente chino, Xi Jinping, a Washington la semana pasada, el próximo intercambio del mecanismo tendrá lugar en noviembre de 2026, y ambos países pactaron establecer un canal de comunicación bilateral para incidentes relacionados con la IBA.

El documento estadounidense se refirió a esta tecnología emergente como “superinteligencia”, según la rebautizó el presidente Donald Trump el pasado martes, pero en el texto chino se siguen refiriendo a ella como inteligencia artificial.

La IA ganó peso en la reunión entre ambos mandatarios después de que Trump haya desoído las advertencias de los líderes del sector para regularla por temor a que China sobrepase a Estados Unidos. Mientras el estadounidense dijo en redes sociales que esta tecnología debe “dejarse tal y como está”, Xi apostó durante la cita por garantizar que “permanezca bajo control humano y beneficie a la población”.

Partidarios del presidente Xi ondean banderas de Estados Unidos y China cerca de la Casa Blanca, en Washington DC. Foto: AFP

Comercio

En el plano comercial, se pusieron en marcha el Consejo de Comercio EEUU-China y el Consejo de Inversión EEUU-China, constituidos durante la visita de Trump a Pekín en mayo de 2026, y se anunció que China importará al menos 10 millones de toneladas métricas de carbón procedente de Estados Unidos en 2027 y de nuevo en 2028. Asimismo, ambos países alcanzaron un consenso sobre recomendaciones para aplicar un trato arancelario más favorable a 30.000 millones de dólares en bienes no sensibles en cada dirección.

Entre las exportaciones estadounidenses figuran productos agrícolas, madera o cosméticos y entre las importaciones, electrodomésticos o juguetes. El comunicado norteamericano también señala que ambas partes “seguirán trabajando” en las preocupaciones estadounidenses sobre las exportaciones chinas de tierras raras y minerales críticos a Estados Unidos, “para que los niveles de envío vuelvan a ser adecuados”.

El texto también señala que Trump abogó por negociaciones trilaterales de control de armamento entre Estados Unidos, Rusia y China. Ninguno de los documentos menciona a Taiwán, un asunto delicado para China sobre el que Xi presionó a Trump para que expresara un rechazo explícito a la independencia de la isla, cuya soberanía reclama Pekín.

El presidente de EE.UU., Donald Trump habla durante la Asamblea General de las Naciones Unidas Foto: AFP

Multilateralismo

En otro orden, el vicepresidente chino, Han Zheng, pidió en una reunión con el secretario general de la ONU, António Guterres, que la organización “impulse activamente” la gobernanza mundial en ámbitos emergentes como la inteligencia artificial, una de las protagonistas de esta Asamblea General, en la que varios líderes del sector han alertado sobre sus peligros.

Han respaldó el papel de la ONU para abordar grandes desafíos en una coyuntura internacional que calificó de “compleja y volátil”, y aseguró que China seguirá apoyando a la organización en su tarea de mantener la paz y la seguridad internacionales, según informó ayer sábado la agencia estatal Xinhua. También afirmó que China ha respaldado de manera constante el multilateralismo, un papel que, dijo, “seguirá desempeñando de cara al futuro”. EFE, AFP