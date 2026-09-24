Risas en la Casa Blanca: el momento en que Donald Trump le enseñó a Xi Jinping una foto sobre Joe Biden

El presidente de China, Xi Jinping, se rió cuando su homólogo estadounidense, Donald Trump, le mostró este jueves una foto que ordenó instalar en la Casa Blanca que representa a su predecesor, Joe Biden, como si fuera un bolígrafo automático.

Desde su retorno al poder, Trump ha insistido en que su antecesor en la Presidencia sufría un deterioro cognitivo y que documentos importantes firmados durante su mandato fueron rubricados usando un bolígrafo automático, algo que niega el demócrata.

"Este es Trump y este es el bolígrafo automático; es Biden", le dijo el presidente estadounidense a Xi, quien se rió junto con el equipo que los acompañaba, según un video compartido en redes sociales por la Casa Blanca con motivo de la visita de Estado de tres días de duración que el mandatario chino está realizando a Washington.

"This is the autopen... it's Biden." 🤣



President Trump shows off the legendary Presidential Walk of Fame to President Xi. pic.twitter.com/qUQEM6XoLj — The White House (@WhiteHouse) September 24, 2026

En ese momento Trump le estaba enseñando a Xi el llamado "Paseo de la Fama Presidencial", una galería de retratos que el republicano ordenó instalar hace un año en la columnata del Ala Oeste de la Casa Blanca.

El presidente estadounidense Donald Trump camina junto al presidente chino Xi Jinping después de mostrarle el nuevo helipuerto en el jardín sur de la Casa Blanca tras su reunión bilateral, en Washington, DC, el 24 de septiembre de 2026. Foto: BRENDAN SMIALOWSKI/AFP fotos

La inscripción que hay debajo de la foto del dispositivo dedicada a Biden -quien gobernó entre 2021 y 2025 tras imponerse a Trump en las presidenciales de 2020- afirma que "el dormilón Joe Biden fue, de largo, el peor presidente en la historia de Estados Unidos".

Biden y Xi se reunieron en tres ocasiones durante la presidencia del demócrata (2021-2025), un período marcado por recurrentes tensiones bilaterales en el que la Casa Blanca identificó a China como su principal rival estratégico.

La cumbre entre Trump y Xien Estados Unidos

El presidente chino llegó ayer miércoles a Washington para una visita de Estado de tres días, con amplias discusiones sobre inteligencia artificial, Irán o comercio en la agenda, y ceremonias por todo lo alto.

El propio Trump recibió a Xi al pie del avión en la base Andrews, en las afueras de la capital, un gesto excepcional. Cuando Trump visitó Pekín en mayo fue recibido por el vicepresidente chino.

Hace más de diez años que un líder chino no protagoniza una visita de Estado en la capital, y Trump lo agasajará con un espectáculo aéreo militar y el tradicional saludo con 21 cañonazos.

El banquete en la Casa Blanca, en la noche de hoy, promete reunir a la élite empresarial y política de Estados Unidos. La visita de Xi concluirá mañana por la mañana, con un té para ambas parejas presidenciales y una visita a los Archivos Nacionales, donde se encuentra la Declaración de Independencia de Estados Unidos.

El presidente Donald Trump saluda al presidente chino Xi Jinping durante una ceremonia de llegada el 23 de septiembre de 2026 Foto: AFP

Con información de EFE y AFP.