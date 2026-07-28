Salen a la luz los audios privados de Joe Biden con revelaciones sobre Silicon Valley y Barack Obama

La publicación de una serie de fragmentos de audio inéditos el pasado lunes expuso conversaciones privadas del expresidente de Estados Unidos, Joe Biden, con su redactor fantasma Mark Lewis Zwonitzer, en las que se abordan el manejo de material clasificado y lapsos de memoria durante su periodo fuera de la Casa Blanca.

Las grabaciones, difundidas por la organización conservadora Oversight Project —vinculada a la Heritage Foundation— tras ganar una demanda judicial contra el Departamento de Justicia, aportan contexto pruebas a las conclusiones ya hechas en el informe presentado en 2024 por el exfiscal especial Robert Hur.

Admisibilidad judicial y revelación de los audios de Biden

En los registros sonoros, registrados durante entrevistas para la redacción de sus memorias, se escucha a Biden referirse a notas guardadas tras finalizar su mandato como vicepresidente. En uno de los extractos, el mandatario señala a Zwonitzer que había localizado documentos de carácter reservado en su residencia mientras explicaba su postura contraria al envío de más tropas a Afganistán en 2009.

Durante las conversaciones, Biden hace mención explícita a la posesión de información sensible, manifestando que conservaba apuntes personales que no eran del conocimiento de las autoridades competentes.

En una entrevista con el escritor fantasma, Biden afirmó: "Y luego, y luego lo siguiente que tengo aquí es… esto es información clasificada".

Aunque parte del contenido específico permanece bajo censura en la versión pública del audio, la difusión se dio después de que la representación legal del mandatario retirara los recursos dirigidos a frenar su divulgación.

Manejo de documentos clasificados y el informe del fiscal Robert Hur

El material sonoro complementa el reporte presentado en marzo de 2024 por el exfiscal Robert Hur. En dicho documento, Hur determinó no formular cargos penales contra Biden, argumentando la cooperación prestada durante la investigación y la falta de evidencia de una intención deliberada de infringir la ley, sumado a la percepción sobre su avanzada edad y memoria que un jurado podría considerar.

Ante la divulgación, la portavocía de la defensa legal de Biden calificó la decisión del Departamento de Justicia de hacer públicos los audios como una medida con motivaciones políticas, argumentando que las entrevistas correspondían a un ámbito privado entregado bajo condición de confidencialidad. Por su parte, representantes de Oversight Project celebraron la resolución judicial como un triunfo en materia de transparencia pública.

Joe Biden, presidente de Estados Unidos Foto: AFP

Desacuerdos con Barack Obama y la influencia de Silicon Valley

Las grabaciones recogen asimismo reflexiones del expresidente sobre la dinámica política interna de su administración. Biden aludió a diferencias con el entonces presidente Barack Obama respecto a la política económica postcrisis financiera de 2008, indicando desacuerdos en el tratamiento del sector bancario y la influencia ejercida por la industria tecnológica en las decisiones gubernamentales.

Biden afirmó que Obama solía "enfadarse mucho" con él por los desacuerdos sobre cómo gestionar la economía tras la crisis financiera de 2008.

Joe Biden y Barack Obama. Foto: AFP

"Yo era una voz solitaria en lo que respecta a la vivienda, era una voz solitaria en lo que respecta a la clase media. Es decir, pensaba que debíamos ser mucho más enérgicos que simplemente meter en la cárcel a estos tipos y a los banqueros (...) O sea, él solía enfadarse mucho conmigo", afirmó.

Según Biden, la razón por la que su gobierno no hizo más fue porque el demócrata y su equipo estaban "subconscientemente supeditados" a "Silicon Valley".

"Creo que la razón por la que no hicimos más, por cierto, es porque creo que —y esto suena duro— pero creo que, al menos inconscientemente, Barack y su equipo estaban supeditados a Silicon Valley (...) Y a los de Silicon Valley no les interesaba lo que yo quería", dijo en los audios revelados.

Adicionalmente, los audios detallan conversaciones del entorno asesor de Biden en torno a una potencial candidatura presidencial para las elecciones de 2016, evaluando la percepción pública de sus competidores primarios y los retos comunicacionales derivados de sus intervenciones públicas.

El Tiempo/GDA

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de inteligencia artificial y contó con la revisión de un periodista, basado en información de CNN.