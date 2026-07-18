El nuevo programa de IA de China que desafía a EE.UU.: cuesta menos y preocupa a Silicon Valley

Kimi K3, un nuevo programa de inteligencia artificial de la startup china Moonshot AI, desató un nuevo debate sobre la rivalidad con Estados Unidos por dominar este campo. El programa se lanzó el jueves y en cuestión de horas alcanzó el primer puesto en una clasificación de herramientas de programación con inteligencia artificial (IA) llamada Arena, siendo la primera vez que un modelo chino alcanzaba el número uno en la lista.

Inversionistas de Silicon Valley y Wall Street, así como funcionarios de la Casa Blanca, temen que, si China desarrolla una IA tan buena como las de Estados Unidos, entonces empresas estadounidenses como OpenAI y Anthropic tendrían dificultades para seguir cobrando precios altos por sus productos.

Como la mayoría de los modelos chinos, Kimi K3 cuesta menos y utiliza un código fuente que los programadores pueden personalizar. Algunos expertos compararon este momento con principios de 2025, cuando otra empresa china, DeepSeek, conmocionó a los mercados al lanzar un potente modelo de IA por una fracción del costo habitual.

Ese episodio provocó una caída momentánea de cientos de miles de millones de dólares en el valor de las empresas tecnológicas estadounidenses.

Visitantes observan el Atlas 950 SuperPoD de Huawei durante la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial en Shanghái. Foto: AFP

Anastasios Angelopoulos, quien dirige el sitio de rankings Arena, dijo en el pódcast TITV que Kimi K3 podría obligar a los inversionistas a replantearse toda la industria de la IA, ya que las empresas podrían preferir programas chinos gratuitos que pueden personalizar en sus propios ordenadores, en lugar de los estadounidenses de pago que requieren compartir datos con compañías externas.

David Sacks, un analista de riesgo que asesora a la Casa Blanca en temas de IA y se opone a la regulación tecnológica, dijo en X que el éxito de Kimi mostraba que el dominio estadounidense estaba bajo amenaza y que se debería permitir que la tecnología se desarrolle sin trabas.

La inteligencia artificial no debe estar dominada por un solo país, dijo ayer viernes el presidente chino, Xi Jinping, al instar a la cooperación global para su desarrollo durante su intervención en una conferencia sobre esa tecnología en Shanghái. El modo de regular este sector en auge se ha convertido en un tema clave, a medida que crecen las preocupaciones sobre el uso de la IA en combates militares o su posible uso malintencionado por parte de hackers o terroristas.

“El desarrollo de la IA no debe ser una actuación en solitario de un solo país, sino una sinfonía de cooperación internacional”, señaló el presidente chino Xi Jinping en su discurso en la ceremonia de apertura de la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC, por sus siglas en inglés). EFE, AFP