Inteligencia artificial: el desafío tecnológico, estratégico y cultural

El presidente de BBVA ha situado a la inteligencia artificial (IA) como una herramienta tecnológica determinante para mejorar la competitividad de las empresas y la economía, en un entorno global cada vez más exigente.

Torres Vila, en una intervención durante un encuentro sobre el sistema financiero, explicó que la IA representa «un cambio estructural que nos está afectando a todos» y, por ende, a la economía global. Desde su visión, el verdadero reto de la adopción de la IA no es sólo tecnológico; también es cultural y estratégico.

En este contexto, afirmó que la IA permite automatizar procesos repetitivos, analizar grandes volúmenes de información y anticipar riesgos, liberando tiempo para que los equipos se centren en aportar valor estratégico a las empresas.

En el ámbito del sector financiero, el presidente de BBVA considera que se avanza hacia una banca más anticipativa, hiperpersonalizada y cada vez más integrada en el día a día del cliente.

Señaló que el banco dejará de ser solo una «app» a la que se accede y pasará a estar integrado en el entorno digital habitual de empresas y particulares, mediante asistentes inteligentes. «La IA es una tecnología que tiene efectos muy positivos de incremento de competitividad también para el tejido empresarial, y aquí la institución financiera debe actuar como socio en su adopción», señaló.

CAMBIO

BBVA está integrando la IA de manera transversal en toda la organización, con una adopción masiva. Actualmente, más de 86.000 profesionales ya utilizan herramientas generativas para mejorar el asesoramiento, la gestión de riesgos, el desarrollo tecnológico y la eficiencia operativa de la institución financiera.

El Banco impulsa la adopción de la IA desde el talento. «La IA supone una transformación muy profunda. Es una fuerza de cambio enorme que nos permitirá servir mejor a nuestros clientes. Por ello la estamos adoptando en el banco con una hoja de ruta clara y decidida», agregó el directivo.

En tanto, la institución financiera ha definido una estrategia basada en ocho pilares para maximizar el impacto de la IA en la organización. Todo ello apoyado en una arquitectura de datos segura, escalable y preparada para el futuro, apuntó el ejecutivo.

Además, a través de su alianza con OpenAI, la entidad ofrece a clientes pymes licencias de ChatGPT Enterprise con formación incluida, siendo el primer banco en España en impulsar esta iniciativa, afirmó Torres Vila.

UNA LECCIÓN

Mientras tanto, durante un seminario de la asociación española de periodistas de información económica (APIE), el presidente de BBVA señaló que la IA permitirá comprender mejor el contexto de cada cliente, anticipar necesidades y ofrecer un asesoramiento más personalizado. «Avanzamos hacia una banca más proactiva, más contextual y más integrada en el día a día de las personas y las empresas», destacó.

BBVA afronta la IA no como una evolución tecnológica más, sino como una transformación comparable —e incluso más profunda— que la vivida con la digitalización durante la última década.

«La principal lección que aprendimos durante la revolución digital es que las ventajas competitivas más duraderas no provienen de adoptar una tecnología concreta, sino de transformar toda la organización para aprovecharla plenamente», sostuvo.

En este sentido, subrayó que «la verdadera transformación» no ocurre cuando se implanta una herramienta; ocurre cuando cambian los procesos, la organización y la forma de trabajar.

«La IA acabará transformando no sólo la forma en que trabajamos, sino también la naturaleza misma de muchas de las tareas que realizamos», enfatizó el directivo.

«Quienes sean capaces de llevar esa transformación a escala serán los que realmente capturen el valor de esta nueva tecnología», dijo el presidente del BBVA. En tanto, el Banco sigue avanzando en la incorporación de agentes inteligentes a todos sus procesos y actividades.