El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dará a conocer mañana sábado en Hamburgo (Alemania) su decisión sobre el pedido de Argentina de impedir, con medidas urgentes, el avance de un proyecto de explotación petrolera al norte de las islas Malvinas.

La demanda argentina constituye un nuevo capítulo de la disputa diplomática, jurídica y política entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas y el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.

Argentina cuestiona el derecho del Reino Unido a autorizar actividades de explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Malvinas. El 28 de septiembre, el gobierno argentino inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum. El proyecto contempla el desarrollo de un importante yacimiento de petróleo situado al norte de las Malvinas.

Su avance representa un punto de especial sensibilidad para Argentina, que considera ilegal cualquier autorización unilateral británica para explotar los recursos naturales de una zona marítima cuya soberanía y jurisdicción reclama. Mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia, Argentina acudió al TIDM para solicitar medidas provisionales de carácter urgente.

Islas Malvinas o Falkland Islands.

El TIDM, que se pronunciará el sábado, es un organismo judicial internacional independiente, creado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).

“La decisión del sábado no determinará la soberanía sobre las Falklands (Malvinas), aunque la disputa territorial constituye el trasfondo del caso”, explica, a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, de Bristol, especializado en el estudio de los territorios británicos de ultramar.

El tribunal deberá pronunciarse exclusivamente sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina. “Desde el punto de vista político, Buenos Aires podría presentar una resolución favorable como una prueba de que el control británico de las islas no otorga al Reino Unido un derecho incuestionable a explotar los recursos marítimos de sus alrededores”, señala Clegg.

El presidente argentino, Javier Milei, rodeado de autoridades del gobierno, habla en discurso sobre las islas Malvinas. Foto: captura de video

“Esto proporcionaría a Argentina un respaldo diplomático para sostener su argumento de que la soberanía sobre el archipiélago le corresponde”, explica el profesor.

“Una victoria británica reforzaría el argumento de Londres de que los reclamos marítimos argentinos no pueden separarse de la disputa de soberanía subyacente y, por lo tanto, no pueden ser examinados de esta manera en el marco de la CONVEMAR”, añade.

Durante las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina solicitó al tribunal que ordenara al Reino Unido adoptar las medidas necesarias para que no se realicen nuevas perforaciones con fines de explotación ni se instalen infraestructuras de producción en el marco del proyecto petrolero. Asimismo, Argentina pidió que Reino Unido se abstenga de conceder nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos en la zona marítima disputada.

Reclamo de soberanía

El objetivo de estas medidas es evitar que el desarrollo petrolero avance mientras se encuentra pendiente la resolución jurídica de la controversia.

Cuando el gobierno argentino de Javier Milei presentó la solicitud ante el TIDM, en octubre, sostuvo que su objetivo era “preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental”.

La posición argentina se enmarca en el reclamo histórico de soberanía sobre las Malvinas y en el rechazo a las actividades económicas unilaterales autorizadas por el Reino Unido en los espacios marítimos circundantes.

En este contexto, la administración de Milei busca mantener vigente el reclamo argentino en los organismos internacionales y evitar que la explotación de hidrocarburos consolide una situación que Buenos Aires considera contraria a sus derechos soberanos.

“Cualquiera sea el resultado, es probable que el caso complique las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina a corto plazo”, resume Clegg.

Milei endureció su discurso sobre las Malvinas en septiembre, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara que no descartaba revisar la posición de neutralidad de Estados Unidos respecto al archipiélago. AFP