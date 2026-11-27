Justicia internacional define el sábado la disputa petrolera entre Argentina y Reino Unido en Malvinas
Argentina busca frenar autorización británica para explotación en las islas. La disputa la resolverá el Tribunal Internacional del Derecho del Mar, un organismo judicial internacional independiente.
El Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) dará a conocer mañana sábado en Hamburgo (Alemania) su decisión sobre el pedido de Argentina de impedir, con medidas urgentes, el avance de un proyecto de explotación petrolera al norte de las islas Malvinas.
La demanda argentina constituye un nuevo capítulo de la disputa diplomática, jurídica y política entre Argentina y Reino Unido por la soberanía de las Malvinas y el aprovechamiento de los recursos naturales de los espacios marítimos circundantes.
Argentina cuestiona el derecho del Reino Unido a autorizar actividades de explotación de hidrocarburos en las aguas que rodean las Malvinas. El 28 de septiembre, el gobierno argentino inició un procedimiento de arbitraje contra el Reino Unido por el proyecto Sea Lion, impulsado por la compañía británica Rockhopper Exploration y la empresa israelí Navitas Petroleum. El proyecto contempla el desarrollo de un importante yacimiento de petróleo situado al norte de las Malvinas.
Su avance representa un punto de especial sensibilidad para Argentina, que considera ilegal cualquier autorización unilateral británica para explotar los recursos naturales de una zona marítima cuya soberanía y jurisdicción reclama. Mientras se constituye el tribunal arbitral encargado de analizar la controversia, Argentina acudió al TIDM para solicitar medidas provisionales de carácter urgente.
El TIDM, que se pronunciará el sábado, es un organismo judicial internacional independiente, creado en virtud de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar (CONVEMAR).
“La decisión del sábado no determinará la soberanía sobre las Falklands (Malvinas), aunque la disputa territorial constituye el trasfondo del caso”, explica, a la AFP, Peter Clegg, profesor de Política y Relaciones Internacionales de la University of the West of England, de Bristol, especializado en el estudio de los territorios británicos de ultramar.
El tribunal deberá pronunciarse exclusivamente sobre las medidas cautelares solicitadas por Argentina. “Desde el punto de vista político, Buenos Aires podría presentar una resolución favorable como una prueba de que el control británico de las islas no otorga al Reino Unido un derecho incuestionable a explotar los recursos marítimos de sus alrededores”, señala Clegg.
“Esto proporcionaría a Argentina un respaldo diplomático para sostener su argumento de que la soberanía sobre el archipiélago le corresponde”, explica el profesor.
“Una victoria británica reforzaría el argumento de Londres de que los reclamos marítimos argentinos no pueden separarse de la disputa de soberanía subyacente y, por lo tanto, no pueden ser examinados de esta manera en el marco de la CONVEMAR”, añade.
Durante las audiencias de los días 10 y 11 de noviembre, la delegación argentina solicitó al tribunal que ordenara al Reino Unido adoptar las medidas necesarias para que no se realicen nuevas perforaciones con fines de explotación ni se instalen infraestructuras de producción en el marco del proyecto petrolero. Asimismo, Argentina pidió que Reino Unido se abstenga de conceder nuevas autorizaciones para la explotación de hidrocarburos en la zona marítima disputada.
Reclamo de soberanía
El objetivo de estas medidas es evitar que el desarrollo petrolero avance mientras se encuentra pendiente la resolución jurídica de la controversia.
Cuando el gobierno argentino de Javier Milei presentó la solicitud ante el TIDM, en octubre, sostuvo que su objetivo era “preservar los derechos soberanos de Argentina sobre su plataforma continental”.
La posición argentina se enmarca en el reclamo histórico de soberanía sobre las Malvinas y en el rechazo a las actividades económicas unilaterales autorizadas por el Reino Unido en los espacios marítimos circundantes.
En este contexto, la administración de Milei busca mantener vigente el reclamo argentino en los organismos internacionales y evitar que la explotación de hidrocarburos consolide una situación que Buenos Aires considera contraria a sus derechos soberanos.
“Cualquiera sea el resultado, es probable que el caso complique las relaciones entre el Reino Unido y la Argentina a corto plazo”, resume Clegg.
Milei endureció su discurso sobre las Malvinas en septiembre, después de que su homólogo estadounidense, Donald Trump, afirmara que no descartaba revisar la posición de neutralidad de Estados Unidos respecto al archipiélago. AFP
Naviera chilena enviará suministros
La naviera chilena Easter Island confirmó que no pedirá autorización a Argentina para retomar en las próximas semanas la ruta comercial entre las islas Malvinas y Punta Arenas, en el extremo sur de Chile. El buque Danstar, que zarpará a mediados de diciembre hacia el archipiélago atlántico con todo tipo de suministros, debe cruzar el estrecho de Magallanes y atravesar doce millas de aguas argentinas para completar su viaje.
La naviera explicó que tiene que avisar a Argentina pero no pedir permiso, ya que se acogerá al derecho de paso inocente, principio del derecho internacional que permite a las embarcaciones de cualquier Estado navegar de forma pacífica a través del mar.
El carguero retomará una ruta comercial suspendida desde 2011 y su viaje se enmarca en las aspiraciones para convertir Punta Arenas en el próximo “supermercado” de las Malvinas. El canciller argentino, Pablo Quirno, lleva días reiterando que es necesario solicitar autorización para atravesar el mar argentino con dirección a las islas.
El Danstar llevará alimentos, vinos, materiales de construcción y gas licuado, entre otros productos. Aparte del abastecimiento que llega a través de Reino Unido, un barco viaja desde Montevideo cada mes con suministros.
El Gobierno argentino ha cuestionado la ruta por la posibilidad de que el carguero abastezca no solo a los 5.000 habitantes de las islas, sino también a la planta del proyecto petrolero Sea Lion, protagonista de una nueva controversia entre Buenos Aires y Londres.
El gerente de la naviera Easter Island, Pablo Pacheco, aseguró en una entrevista en el medio chileno Ex-Ante que la naviera “se desmarca de todo lo que es el proyecto de hidrocarburos que se pretende explotar al norte de las islas”.
“Ese es un poco el dolor que hoy tiene el gobierno argentino y por eso se ha generado revuelo. No hemos tenido ni sostendremos reuniones con esas empresas”, añadió. EFE
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