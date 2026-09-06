Gobierno argentino inicia investigaciones a empresas con actividades petroleras en las islas Malvinas

La Cancillería de Argentina abrió procedimientos sancionatorios contra 45 personas y empresas a las que investiga por presuntamente violar la legislación argentina al participar en actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en las islas Malvinas, cuya soberanía se disputan Londres y Buenos Aires, según la presidencia argentina.

Ante los anuncios del presidente Javier Milei sobre los negocios en esa zona, la empresa de servicios petroleros SLB anunció que no prestará sus servicios para proyectos de hidrocarburos cerca de Malvinas y se sumaron Halliburton y Backer Hughes con la misma decisión. En cambio, la británica Rockhopper y la israelí Navitas confirmaron que continuarán operando.

La medida de abrir procedimientos sancionatorios fue dispuesta por instrucción de Milei, según informó la Oficina del Presidente en un comunicado, después de que el mandatario firmara un decreto para agilizar los mecanismos de aplicación de la ley 26.659, que regula las actividades hidrocarburíferas en la plataforma continental argentina.

El comunicado oficial señala que la Cancillería “ha dispuesto el inicio de los procedimientos sancionatorios de 45 sujetos, tanto personas humanas como personas jurídicas, para investigar y sancionar la violación de las prohibiciones establecidas por el artículo 2° de la Ley N° 26.659, en tanto estarían desarrollando actividades vinculadas a la exploración y explotación de hidrocarburos en nuestras Islas Malvinas”. “Se iniciará el procedimiento sancionatorio no sólo contra empresas que se encontrarían llevando adelante ilegítimamente actividades hidrocarburíferas en nuestra plataforma continental, sino también contra aquellas personas y empresas que le han estado prestando servicios para que puedan llevar adelante su actividad”, señala el texto oficial.

La ley 26.659, aprobada por el Parlamento argentino en 2011, establece sanciones para empresas que realicen actividades de exploración o explotación de hidrocarburos en la plataforma continental argentina sin autorización del país, así como para quienes participen directa o indirectamente en esos proyectos o les presten servicios.

Argentina ya aplicó esa legislación contra la petrolera británica Rockhopper, en 2013, y la israelí Navitas, en 2022, ambas socias en el proyecto Sea Lion, situado a unos 220 kilómetros al norte de las Malvinas. Las dos fueron inhabilitadas para operar en Argentina durante veinte años.

Operado por Navitas, Sea Lion se encuentra en una fase inicial de desarrollo después de que las empresas anunciaran a finales de 2025 su decisión final de inversión, con el objetivo de comenzar a extraer crudo en marzo de 2028. En su comunicado, el Gobierno de Milei volvió a reivindicar la soberanía argentina sobre el archipiélago y sus espacios marítimos.

El decreto firmado por Milei establece mecanismos para que los organismos de la Administración pública reporten de inmediato cualquier actividad de empresas en Malvinas que se realice sin autorización argentina, con el objetivo de iniciar los correspondientes sumarios. Además, las empresas que incumplan la ley quedarán excluidas de proyectos incluidos en el Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones (RIGI), creado en 2024 por el Ejecutivo de Milei y del que ya se benefician iniciativas del sector de hidrocarburos.

Sea Lion Rockhopper y Navitas continuarán operando Las dos compañías con licencia para operar el yacimiento petrolero Sea Lion, al norte de las islas Malvinas -de soberanía británica y reclamadas por Argentina-, minimizaron ayer sábado las amenazas del presidente Milei de aplicar sanciones a quienes exploten los recursos naturales de las islas. En una declaración conjunta, la empresa británica Rockhopper y la israelí Navitas resaltaron que las licencias “legalmente otorgadas” por el gobierno local en Malvinas siguen siendo válidas y que “no se espera que los recientes acontecimientos tengan efectos materiales en las actividades del proyecto de Sea Lion, incluido el calendario para completar el desarrollo del proyecto”. Las dos compañías subrayan además que la licencia de exploración que entregó el gobierno local malvinense tuvo “apoyo total y continuo del Gobierno británico”. El yacimiento Sea Lion aún está en fase de exploración; de prosperar las exploraciones, marcaría el comienzo de la extracción petrolera en el archipiélago que el Reino Unido ocupa desde 1833. Milei anunció que dará celeridad a las sanciones a empresas que operen en Malvinas, a sus accionistas, directivos y proveedores y que enviará al Parlamento un proyecto de ley para endurecer las penas contra esas compañías, las cuales “no podrán operar en territorio continental argentino” y podrían ser sometidas a juicios en ausencia. “Si hoy no actuamos con firmeza y celeridad en pocos meses tendrán la capacidad material de apropiarse de las reservas de petróleo que yacen bajo nuestro mar, algo que no había ocurrido nunca antes hasta ahora”, dijo Milei. Milei anticipó que buscará que las sanciones se apliquen a otras actividades en Malvinas, que vive de la pesca, el turismo de cruceros y la ganadería ovina. Las palabras de Milei ya han provocado la reacción del Gobierno británico: primero fue el ministro de Defensa, Wes Streeting, al que siguió el de Exteriores, Ed Milband, quienes calificaron la posición británica sobre la soberanía en las Malvinas como “inamovible”, y recordaron que esta postura se basa en la “autodeterminación” de los malvinenses, que se han pronunciado en favor de su pertenencia al Reino Unido. EFE

No participarán

SLB, la empresa de servicios petroleros más grande del mundo, anunció que no participará en ninguna actividad en Malvinas, luego del anuncio del endurecimiento de las sanciones a empresas extranjeras que operen en el archipiélago.

La firma, antes conocida como Schlumberger, presente en 100 países y con sede en Estados Unidos, confirmó su postura a través de un comunicado. SLB indicó que “no está participando ni tiene previsto participar en procesos de licitación que tengan por objeto la prestación de servicios para proyectos hidrocarburíferos en las Malvinas, así como en los espacios marítimos circundantes”. Y concluyó: “SLB reafirma su compromiso con el cumplimiento de las normas vigentes”.

Tras ello, el canciller Pablo Quirno compartió los comunicados de otras dos empresas que anunciaron que no formarán parte de proyectos en el archipiélago. Por un lado, la compañía Halliburton “reafirmó su compromiso con la Argentina, su pueblo y el desarrollo responsable del sector energético del país”. Quirno la calificó como “la segunda empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.

Luego, el canciller publicó las palabras de Baker Hughes, la que llamó “la tercera empresa de servicios petroleros más grande del mundo”.

“Baker Hughes Argentina S.R.L. reafirma su compromiso con el cumplimiento de la normativa vigente en la República Argentina, país en el que ha contribuido al desarrollo de la industria energética durante más de 70 años”, afirmó la compañía.

Desde YPF celebraron la decisión de las empresas: “Que las principales compañías de servicios del mundo (SLB, Halliburton, Backer Hughes) sigan apostando por YPF y por la Argentina es una señal muy clara de todo lo que tenemos por delante. Gracias por el apoyo”. El director de la compañía petrolera, Horacio Marín, compartió la publicación y sumó: “Gracias por el apoyo a YPF y a la Argentina”.

Para las empresas internacionales con negocios relevantes en la Argentina, las sanciones que impulsa el Gobierno de Milei por involucrarse en un proyecto ubicado en una zona de soberanía disputada significan un alto costo comercial.

En ese sentido, el posicionamiento de SBL aceptando las condiciones del gobierno argentina determina su intención de seguir operando en el país, dada su participación en el desarrollo de Vaca Muerta.

Schlumberger, por su parte, firmó en 2017 un acuerdo con YPF para desarrollar un área de hidrocaburos en conjunto en el área denominada Bandurria Sur. En enero de 2020, vendió su participación a Shell y Equinor. Sin embargo, en noviembre de 2024 confirmó su regreso tras firmar un acuerdo de colaboración técnica con Capex para desarrollar un grupo de pozos en el área Agua del Cajón, a unos 28 km de la ciudad de Neuquén.

Con información de EFE y AFP