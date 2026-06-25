Impactante rescate: logran salvar a tres niños entre los escombros de un edificio derrumbado en Venezuela

Equipos de emergencia y voluntarios de la población civil lograron rescatar con vida a tres niños, miembros de una misma familia, que permanecían atrapados bajo los escombros de un edificio residencial colapsado en La Guaira, Venezuela.

Según consignó medio colombiano El Tiempo, los niños fueron rescatados gracias al esfuerzo conjunto de brigadas profesionales y habitantes locales. Los menores fueron trasladados para recibir atención médica, mientras continúan las operaciones de búsqueda de sobrevivientes en la zona.

En la filmación, que rápidamente se hizo viral en redes sociales, se ve como los niños logran salir de un agujero en medio de los escombros. "Somos tres", aclara una de las menores luego de ser rescatada, mientras los rescatistas le indican que se quede cerca mientras sacan a su otra hermana.

El hombre que graba el video señala que los tres hermanos a simple vista parecían ilesos a pesar de la experiencia que habían vivido.

#MNTV ❗ 🇻🇪🙏 MILAGRO ENTRE LOS ESCOMBROS: RESCATAN A NIÑOS CON VIDA TRAS TERREMOTO EN VENEZUELA ❗



🔴 Entre el polvo, los escombros y la desesperación, ciudadanos lograron sacar con vida a niños que permanecían atrapados tras el colapso de un edificio en La Guaira, una de las… pic.twitter.com/WkSGgUexNZ — Más Noticias Televisión HN (@masntvhn) June 25, 2026

"Estado de emergencia" y 188 muertos

Venezuela está en estado de emergencia, luego de los dos terremotos de magnitud 7,5 y 7,2 -con apenas 39 segundos de diferencia entre uno y otro- que sacudieron el centro del país, y que se sintió en Colombia. Durante la tarde del jueves, autoridades venezolanas confirmaron que la cifra de muertos había aumentado a 188 y la de heridos a 1.520.

Delcy Rodríguez, presidenta interina, señaló en un primero comunicado este miércoles por la noche que La Guaira, un estado costero en el norte del país y vecino a Caracas, es el estado más afectado por los terremotos registrados este miércoles, al advertir que hay "decenas" de edificios colapsados. "Podemos decir que el estado La Guaira es una verdadera tragedia y se convierte en una zona de desastre", subrayó la presidenta, quien compareció acompañada, entre otros funcionarios, por el titular del Parlamento, su hermano Jorge Rodríguez, y el ministro del Interior, Diosdado Cabello.

Los dos fuertes sismos casi consecutivos provocaron la destrucción de edificios, heridos y escenas de pánico en Caracas y otras partes del país.