Horas cruciales en Colombia: socorristas trabajan a contra reloj en busca de sobrevivientes bajo los escombros

Socorristas y voluntarios continúan la búsqueda a contrarreloj de sobrevivientes entre los escombros tras el peor terremoto registrado este siglo en Colombia. El balance de muertos hasta ayer era de 224, más de 1.300 heridos y decenas de edificios destruidos.

Más de 24 horas después del terremoto de magnitud 7,4, ocurrido el lunes a las 07:34, Cali, Pereira, Manizales y Quibdó, las principales ciudades del oeste del país, siguen en estado de shock.

“Desde ayer estamos viendo qué será de nuestras vidas, con esto no sabemos qué hacer”, dijo ayer martes a la agencia AFP Gloria Giraldo, una ama de casa de 38 años en un barrio de varias casas derrumbadas en Pereira, una de las ciudades más golpeadas.

Ubicada en el turístico Eje Cafetero, Pereira suma al menos 72 fallecidos, según el alcalde. La ciudad de más de 480.000 habitantes quedó casi totalmente sin electricidad.

Bomberos y rescatistas colombianos sacan a una persona de entre los escombros de un edificio colapsado tras un terremoto. Foto: AFP

Sus pobladores tienen poca conexión a internet y ayer martes participaban en la búsqueda de personas o recorrían las calles en motos para constatar la magnitud del desastre. La noche fue silenciosa; muchos durmieron en las veredas por temor a réplicas o porque sus viviendas tenían grietas.

“Nos quedamos sin nada, lo perdimos todo”, dijo a la AFP en medio del llanto Stella Galvis, una contadora que logró escapar con su esposo e hijo de un edificio de cuatro plantas que colapsó. “Nos salvamos de milagro”, añadió.

El terremoto trae a la memoria la tragedia de 1999, cuando un potente sismo dejó cerca de 1.200 muertos en la zona cafetera. El epicentro se localizó cerca de San José del Palmar, en Chocó, una región empobrecida y de difícil acceso, donde los daños en las carreteras complican las tareas de emergencia, según la Cruz Roja Internacional.

El presidente Abelardo de la Espriella, quien asumió el cargo el 7 de agosto, declaró el mismo lunes “desastre nacional” y anunció una operación de rescate coordinada. Además, el Ejecutivo se preparaba ayer para declarar estado de emergencia económica y social, según adelantó el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, en sesión en la que se discutía el presupuesto.

Durante una visita ayer a Pereira, el mandatario anunció además un alivio en el pago de los servicios públicos durante tres meses y programas de subsidio de alquiler para las familias que perdieron sus viviendas.

Réplica

En Cali, la tercera ciudad de Colombia, el alcalde Alejandro Eder decretó un toque de queda en la noche, mientras los rescatistas atendían sin descanso los barrios más afectados. La ciudad registra 95 fallecidos, según la alcaldía local, el balance más pesado hasta ahora. Ha sido “una noche muy dura, una pesadilla”, declaró el alcalde al canal Caracol.

Los socorristas armaron cadenas humanas para sacar los escombros de los edificios, con picos y herramientas básicas. Cada tanto gritaban “silencio” en un intento por captar señales de vida de los atrapados.

Parece “el fin del mundo, los carros y las motos en contravía, todo el mundo buscando a sus seres queridos”, dijo Nelson Moreno, un voluntario. En esta ciudad hay reportes de al menos 239 personas atrapadas entre los escombros.

Varias instalaciones hospitalarias resultaron dañadas en Cali, según la Organización Mundial de la Salud. La Clínica Nuestra fue evacuada y varios pacientes fueron atendidos en las veredas. Las escuelas públicas permanecerán cerradas hoy. “Estamos haciendo todas las labores pertinentes para sacar a la gente con vida (...) Ha venido mucha gente, con dotaciones, con comida, ayudando a los bomberos, ayudando a las personas”, dijo Andrés Felipe Mejía, un rescatista voluntario.

Sobre las 11:02 de la mañana se volvió a sentir una nueva réplica del terremoto, esta vez de magnitud 3,8. En el sector de Los Cámbulos, al sur de Cali, el personal de rescatistas tuvo que desalojar la zona por el nuevo temblor.

Desde el sismo del lunes, el Servicio Geológico Colombiano ha reportado casi un centenar de réplicas, la mayoría imperceptibles, y casi todas con epicentro en San José del Palmar.

La gobernadora del Chocó, Nubia Carolina Córdoba, detalló que hay al menos 14 personas fallecidas en el departamento, la mayoría en Quibdó.

Escombros de una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la mayor parte de Colombia Carlos Ortega/EFE

Ayuda internacional

El sismo afectó la infraestructura de seis aeropuertos, de los cuales dos permanecían cerrados ayer. Estados Unidos, aliado del nuevo gobierno, ofreció una ayuda de 15,5 millones de dólares para atender la emergencia.

La presidenta de la Unión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que la UE dispuso su servicio satelital Copernicus para las operaciones de rescate. Israel, México, Chile, Argentina y El Salvador ofrecieron ayuda.

El papa León XIV se declaró profundamente “apenado” por la catástrofe y dijo rezar por las víctimas, según un telegrama enviado en su nombre por el número dos del Vaticano, el cardenal Pietro Parolin, al presidente de la Conferencia Episcopal Colombiana.

El sismo fue percibido también en Ecuador, Panamá y Venezuela. Estos países están ubicados en el cinturón de fuego del Pacífico, una zona altamente sísmica y volcánica donde se registra la actividad de las placas tectónicas de Nazca y del Caribe. AFP, EFE

Seis millones de personas sintieron temblar la tierra

El Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) estima que seis millones de personas sintieron el terremoto de magnitud 7,4 sucedido este lunes en Colombia. Así lo ha hecho público el organismo tras analizar los datos disponibles y recoger testimonios de testigos presenciales.

El informe apunta que el seísmo generó un temblor más intenso de lo habitual para su magnitud y ubicación. Las localidades más castigadas fueron las situadas al este del epicentro, entre ellas, Pereira, Manizales y Armenia. El Servicio Geológico Colombiano (SGC) estima que, en promedio, pueden ocurrir alrededor de 2.500 sismos al mes en el país. La mayoría no son percibidos por la población.

Personas buscan supervivientes entre los escombros de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia. Foto: AFP

Búsqueda angustiante y una esperanza

Familiares y amigos continuaban buscando ayer con la ayuda de los medios de comunicación y las redes sociales a allegados en paradero desconocido tras el potente terremoto, principalmente en las ciudades de Pereira y Cali, sin que se hayan ofrecido datos oficiales sobre desaparecidos. Se espera que el número de víctimas continúe aumentando a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate, cruciales en las primeras 72 horas tras el sismo para el hallazgo de supervivientes.

“Juan Romero vive en Pereira, Risaralda. Ayúdanos a encontrarlo”. “Henry Palacio y Sonia de la Pava, dos personas de la tercera edad son buscadas, no han tenido comunicación con ellos.”. “Se busca a la familia Lozano Mora en Cali, ayúdanos a encontrarlos”.

Estos son algunos de los mensajes que inundan las redes sociales.

Una luz de esperanza apareció cuando la biomédica Diana Troncoso, de 31 años, fue rescatada con vida ayer de entre los escombros de un edificio de cuatro pisos que colapsó en el barrio Torres del Limonar, en Cali. El edificio tenía 54 apartamentos y, según dijeron vecinos a los organismos de socorro, puede haber más de 20 personas por localizar bajo los escombros.

Una mujer es rescatada de un edificio derrumbado tras un terremoto en Cali, Colombia, el 10 de agosto de 2026. JOAQUIN SARMIENTO/AFP

Starlink anuncia gratuidad de servicio

Starlink, la empresa de telecomunicaciones del magnate Elon Musk, anunció la gratuidad de sus servicios de internet en las zonas afectadas. La medida, según ha informado en su sitio web, regirá hasta el 12 de settiembre.

Los clientes no deben tomar ninguna acción para acceder al beneficio, que se aplicará automáticamente a sus cuentas. Quienes hayan cancelado sus suscripciones podrán reactivarlas y también tendrán acceso gratuito. Por otro lado, quienes se sumen a la red en los próximos días deberán contactar a los servicios al cliente de la compañía para solicitar el beneficio. Las personas cuyos equipos se hayan dañado por el terremoto podrán solicitar que sean reemplazados de manera gratuita.

La compañía de internet satelital no detalló especificamente las zonas afectadas a las que dará el beneficio, sin embargo, señaló que ante cualquier duda, los usuarios interesados se pueden comunicar con el servicio de asistencia de Starlink.

El sismo con epicentro en San José del Palmar (Chocó) provocó graves intermitencias en la conectividad en el occidente de Colombia. En localidades como Pereira, Armenia, Salento y Quibdó, las mediciones de la plataforma NetBlocks indicaron que el tráfico de internet descendió drásticamente hasta situarse en un 5 % respecto a sus niveles habituales.