Terremoto en Colombia deja más de 200 muertos y centenares de heridos; continúa la búsqueda de supervivientes

Colombia concentró este martes sus esfuerzos en la búsqueda de supervivientes, la atención a los damnificados y la evaluación de los daños tras el terremoto de magnitud 7,4 que sacudió el lunes varias regiones del país y que ha causado hasta el momento centenares de muertos y miles de viviendas afectadas.

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que asumió el cargo el viernes pasado, cifró en 181 los muertos, mientras que Asocapitales, que agrupa a las ciudades capitales del país, elevó el balance a 188. Las cifras consolidadas, incluyendo las de las autoridades regionales, sin embargo, suman al menos 240 fallecidos.

De ese balance regional, 95 muertos corresponden a Cali y otros 35 a municipios del Valle del Cauca, mientras que Risaralda contabiliza 90, Chocó 14 y Caldas seis.

Atención tras el terremoto

El sismo ocurrió a las 07:34 hora local (12:34 GMT) y tuvo su epicentro en San José del Palmar, en el departamento del Chocó, a una profundidad de 103 kilómetros. Los mayores daños se registraron en las regiones del Valle del Cauca, Risaralda y Chocó, aunque también hubo afectaciones en Caldas y Quindío.

Personas observan una edificación destruida tras el terremoto de magnitud 7,4 en Colombia Carlos Ortega/EFE

De la Espriella, quien instaló el lunes en Bogotá un puesto de mando para atender la emergencia y posteriormente viajó a Quibdó y Cali, recorrió este martes Pereira, Manizales y Dosquebradas, ciudades más golpeadas por el terremoto, para coordinar la respuesta del Gobierno con las autoridades locales.

En Pereira, capital de Risaralda, el mandatario se reunió con el alcalde, Mauricio Salazar, y recorrió sectores afectados, donde aseguró que el Gobierno dará ayudas a las familias y empresas damnificadas.

El aeropuerto internacional Matecaña de Pereira, una de las infraestructuras más afectadas, mantiene suspendidas sus operaciones comerciales y solo recibe vuelos de Estado, atención médica, búsqueda, rescate y ayuda humanitaria mientras se evalúan los daños en la pista, los sistemas de comunicaciones y la torre de control.

Equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia. Foto: AFP

Posteriormente, De la Espriella se desplazó a Manizales, capital de Caldas, donde anunció la puesta en marcha de subsidios de alquiler para cerca de 1.150 familias que perdieron sus viviendas. El Gobierno prevé aplicar ayudas similares para los damnificados de Risaralda.

Búsqueda de supervivientes y daños

Las operaciones de búsqueda y rescate continuaron este martes especialmente en Cali, donde las autoridades locales contabilizan 95 fallecidos y cientos de heridos.

Uno de los rescates que devolvió la esperanza ocurrió en el barrio Torres del Limonar, donde los socorristas lograron sacar con vida a Diana Troncoso, una biomédica de 31 años que permaneció atrapada durante horas en un edificio de cuatro pisos que colapsó. En ese mismo lugar se busca a varias personas más.

Los daños se extienden a numerosos municipios del Valle del Cauca. En El Cairo cerca del 80 % de las viviendas colapsaron, según las autoridades regionales, mientras que Dagua registra cientos de casas afectadas y dificultades en los servicios de energía y comunicaciones. Los hospitales de El Águila y Argelia también sufrieron daños que obligaron a habilitar centros de atención de campaña.

El terremoto es el más fuerte registrado en Colombia en lo que va del siglo XXI y ha estado seguido por más de un centenar de réplicas.

El mensaje de Orsi tras el terremoto

La emergencia ha movilizado ayuda dentro y fuera del país. El Banco de Alimentos de Bogotá anunció el envío de alrededor de 50 toneladas de alimentos y productos no perecederos, inicialmente hacia zonas afectadas de Valle del Cauca y Chocó.

El presidente Yamandú Orsi publicó este lunes un posteo en su cuenta de X donde expresó "solidaridad" con Colombia luego de que el país fuera azotado por un fuerte terremoto de 7,4 de magnitud.

"Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten", expresó el mandatario.

Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores (MRREE), publicó un comunicado en el que también expresó solidaridad con el país caribeño.

"La República Oriental del Uruguay expresa su solidaridad con la República de Colombia ante el sismo ocurrido el día de hoy, con epicentro en el Pacífico colombiano, que ocasionara la pérdida de vidas humanas en diversas ciudades y territorio rural del país", expresaron desde Cancillería.

A su vez, enviaron "condolencias" tanto al gobierno colombiano como a los familiares de las víctimas.

Con información de EFE