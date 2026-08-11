Conmebol suspendió cruces de Libertadores y Sudamericana en Colombia tras el terremoto y Fagúndez dejó un mensaje

Conmebol suspendió este lunes los partidos de Copa Libertadores y Copa Sudamericana que se iban a disputar esta semana en Colombia, donde esta jornada un terremoto de magnitud 7,4 remeció a buena parte del país suramericano y, hasta el momento, ha dejado al menos 111 muertos.

Equipos de rescate buscan supervivientes en un edificio derrumbado tras un terremoto en Pereira, Colombia. Foto: AFP

A través de un comunicado, la Conmebol expresó su "más profunda solidaridad con el pueblo colombiano" tras la tragedia, al tiempo que informó que la situación amerita la suspensión del partido de octavos de final de Copa Libertadores entre el Deportes Tolima y el ecuatoriano Independiente del Valle, equipo en el que juega el uruguayo Juan Viacaba.

Este partido estaba programado para el martes 11 de agosto desde las 21.30 horas en el Estadio Manuel Murillo Toro, de la ciudad de Ibagué.

Asimismo, el ente informó de la suspensión del partido entre el colombiano Independiente Santa Fe de Pablo Repetto y Franco Fagúndez y el River Plate de Mauro Arambarri por la Copa Sudamericana, y que estaba pautado para este miércoles 12 de agosto a las 21.30 horas locales en el Estadio Nemesio Camacho de Bogotá, más conocido como 'El Campín'.

"Que sea el señor dando fuerzas a todas las familias necesitadas", escribió Fagúndez tras la suspensión, acompañando su mensaje de una imagen con la inscripción "oremos por Colombia".

El mensaje de Fagúndez.

En su comunicado, la Conmebol expresó que la decisión responde a la necesidad de "preservar la seguridad de todos" y en "respeto por las víctimas" que ha dejado el terremoto.

De igual manera, el rector del fútbol sudamericano reiteró su solidaridad y "acompañamiento en este difícil momento" para Colombia, al tiempo que, dijo, ofrecerá próximamente "más información sobre la reprogramación" de estos partidos.

El sismo, que ha llevado al Gobierno colombiano a declarar la situación de "desastre nacional", se sintió en Bogotá, Cali, Popayán, Manizales, Armenia, Pereira, Medellín y otras ciudades del centro y el oeste del país, así como en Ecuador, Panamá y Venezuela.

Con información de EFE.