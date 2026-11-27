La primera vez que Luiz Inácio Lula da Silva quiso a Luiz Carlos Trabuco en el Ministerio de Hacienda, el banquero dijo que no. Fue a fines de 2014, cuando Dilma Rousseff empezaba su segundo mandato. Doce años después Lula volvió a ofrecerle el cargo, y esta vez Trabuco aceptó.

La presidencia brasileña confirmó el jueves que Trabuco, presidente del consejo de administración de Bradesco, uno de los bancos más grandes del país, será el ministro de Hacienda desde 2027, cuando empiece el cuarto y último mandato de Lula. Su tarea será tranquilizar a los mercados. Desde la reelección del presidente, el 25 de octubre, la Bolsa cayó con fuerza y el real se depreció.

Bastaron los primeros rumores para cambiar el clima. La Bolsa de San Pablo cerró el jueves con una suba de 6%, y la moneda brasileña se recuperó después de haber superado brevemente el lunes la barrera simbólica de los 6 reales por dólar.

El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, este 19 de noviembre de 2026, el Palacio del Planalto, en Brasilia (Brasil) Foto: EFE

Del interior paulista a la cima de Bradesco

Trabuco tiene 75 años y nació en Marília, la ciudad del interior de San Pablo donde se fundó Bradesco. Viene de una familia humilde: en una entrevista con Forbes Brasil contó que su madre era empleada doméstica y su padre, camionero.

Empezó a trabajar de adolescente y en 1969, con 17 años, entró como empleado a una sucursal del banco en su ciudad natal. Hizo toda su carrera en esa institución, que tiene la tradición de promover a la gente formada en la casa.

Su formación no es la habitual en un banquero. Se graduó en Filosofía en la actual Universidad Estadual Paulista (Unesp) e hizo un posgrado en Sociopsicología en la Fundação Escola de Sociologia e Política de São Paulo. Según O Globo, suele contar que le interesan los libros desde los ocho años.

En 1984 llegó a la dirección del banco y quedó a cargo del área de marketing. En 2003 asumió la presidencia de Bradesco Seguros, en Río de Janeiro. En marzo de 2009 sucedió a Márcio Cypriano como presidente ejecutivo, y desde ese puesto encabezó la compra de las operaciones de HSBC en Brasil, la mayor adquisición en la historia del banco. En octubre de 2017 reemplazó a Lázaro Brandão al frente del consejo de administración.

Luiz Carlos Trabuco Cappi, nombrado ministro de Hacienda en Brasil. Foto: AFP

El "no" a Dilma

La negativa de 2014 tiene que ver con esa lealtad al banco. Según O Globo, Trabuco le agradeció la invitación a Rousseff, pero le dijo que no podía aceptar por los compromisos que tenía con Brandão, a quien después sucedería en la presidencia del consejo.

Rousseff terminó eligiendo a Joaquim Levy, que en ese momento era ejecutivo de Bradesco. La designación se le atribuyó a Trabuco. Levy propuso un plan de recorte del gasto, el Partido de los Trabajadores (PT) lo criticó con dureza y dejó el cargo antes de cumplir un año.

Sucursal de Banco Bradesco. Reuters

Una relación de dos décadas con Lula

El vínculo con Lula viene del primer mandato del presidente. En las reuniones con empresarios, Lula solía elogiar en público la claridad con la que Trabuco explicaba la economía. Desde 2023 Trabuco integra el Consejo de Desarrollo Económico y Social, conocido como "Conselhão", un ámbito de diálogo entre el gobierno, empresarios, sindicalistas y movimientos sociales.

En la primera reunión de ese consejo en este mandato, en mayo de 2023, criticó la tasa de interés, que entonces estaba en 13,75% anual, y pidió paciencia a quienes cuestionaban la gestión fiscal del gobierno. "No podemos ser rehenes de los dogmas", dijo en esa ocasión, según recogió la prensa brasileña. Hoy la tasa Selic sigue en 13,75% y la deuda pública bruta llega a casi 83% del PBI.

Economía de Brasil Getty images

Los economistas que consultó O Globo creen que, desde Hacienda, Trabuco ya no podrá pedir paciencia y tendrá que ordenar las cuentas públicas.

El diario carioca cuenta que el banquero también tuvo contacto con la oposición durante la campaña. Conversó con emisarios del candidato derrotado, Flávio Bolsonaro, y fue a una cena con el senador ofrecida por Marcelo Kayath, expresidente de Credit Suisse en Brasil, que sonaba para Hacienda si ganaba el hijo de Jair Bolsonaro. Días después participó, junto a otros 15 empresarios, de una cena con Lula en el Palacio de la Alvorada.

Según O Globo, los empresarios y operadores del mercado que consultó lo convencieron de aceptar, pero la decisión final fue de su familia, que tenía miedo de exponerlo en un momento de fuerte presión sobre el gobierno para sanear las finanzas.

"Conciliador" y "ortodoxo": cómo es Luiz Carlos Trabuco

Según O Globo, sus colegas lo describen como un hombre afable, conciliador y ortodoxo en lo económico. En el Conselhão lo ven como un ejecutivo apolítico, sereno y abierto al diálogo, pero firme cuando critica lo que considera perjudicial para el país, como las tasas altas.

Se casó con Ana María Veloso Cappi, que murió en diciembre de 2013. Tuvieron tres hijos. Desde 2017 está en pareja con la empresaria Lucília Diniz, de la familia fundadora del Grupo Pão de Açúcar. Lleva una vida personal discreta, aunque es habitual verlo en los teatros de San Pablo.

Fuera del banco, le gusta escribir, corrió maratones y suele ir al teatro en San Pablo con su pareja.

Lo que viene para Brasil

En el mercado, su designación se leyó como una señal de que Lula entendió la gravedad de la situación fiscal. "Trabuco es uno de los pocos banqueros con diálogo abierto con el presidente. Si Lula lo escucha, es señal de que de alguna manera hay una interlocución con las preocupaciones del mercado financiero", le dijo a O Globo José Alfaix, economista de Rio Bravo Investimentos.

Dentro del PT hay reparos. "Para mí, personalmente, puede que no sea la mejor opción", dijo Pedro Uczai, jefe de la bancada oficialista en la Cámara de Diputados, cuando el nombramiento todavía era una posibilidad. Fernando Haddad, el ministro saliente, lo felicitó en X: "El Brasil necesita seguir con un Ministerio de Hacienda fuerte y que, con responsabilidad, apunte al programa elegido en las calles".

El antecedente de Levy muestra el problema. Desde enero, el banquero que lo recomendó en 2014 tendrá que negociar con esos mismos aliados hasta dónde puede llegar el ajuste que esperan los inversores.

Con información de O Globo y La Nación (GDA)