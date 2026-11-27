El banquero Luiz Carlos Trabuco aceptó ayer ser el ministro de Hacienda del próximo gobierno del reelecto presidente Luiz Inácio Lula da Silva. La confirmación de la noticia era esperada por los operadores económicos, al punto que la Bolsa de San Pablo se disparó ayer jueves un 6,07% cuando todavía Trabuco no se había reunido con Lula en Brasilia.

La expectativa de un equipo económico más comprometido con la disciplina fiscal y con el control del gasto público mantuvo el optimismo de los operadores, que desde el miércoles vieron con buenos ojos la posibilidad de que Trabuco, presidente del Consejo Administrativo de Bradesco, lidere la cartera de Hacienda.

A eso se sumó el dato previo de la inflación divulgado por el Gobierno que apunta a una desaceleración en noviembre, con un alza de 0,22% frente al 0,34 % registrado en octubre.

Los desafíos

Elegido ministro de Hacienda, Trabuco se enfrentará a una serie de retos al frente del equipo económico durante el cuarto mandato del presidente Lula. El primero de ellos será restablecer el superávit primario, lo que requerirá un ajuste fiscal para frenar el fuerte crecimiento de la deuda pública.

El candidato elegido por Lula se enfrentará a un escenario macroeconómico desfavorable, con un menor crecimiento económico, una inflación aún lejos del objetivo y tipos de interés elevados. Otro reto a corto plazo es el alto nivel de deuda pública, que se ha mantenido en niveles récord durante meses.

El director ejecutivo de Bradesco Bank en Brasil, Luiz Carlos Trabuco Cappi, durante el 4º Foro de Inversiones de Bradesco en São Paulo. Foto: AFP

Los problemas en las empresas estatales, como Correos y Banco do Brasil, representan otro desafío, al igual que los cambios en los impuestos al consumo y la jornada laboral. Asimismo, es deseable que el cuarto mandato de Lula genere avances que incrementen la productividad del país y atraigan más inversión.

En cuanto al debate fiscal, el gobierno ya ha adoptado algunas medidas para generar mayores superávits primarios y estabilizar la trayectoria de crecimiento de la deuda pública, principal indicador de la solvencia de un país. Desde enero de 2023, cuando Lula asumió su tercer mandato, la deuda bruta ya ha aumentado en más de 10 puntos porcentuales y se sitúa en el 82,9% del PIB.

El plan fiscal ya aprobado por el Congreso otorga al gobierno más herramientas para alcanzar el objetivo fiscal, que tiende a incrementar la generación de superávits para estabilizar la deuda con mayor rapidez. Sin embargo, quienes dirigían el equipo económico hasta ahora reconocieron la necesidad de impulsar medidas que frenaran el crecimiento del gasto obligatorio, lo que brindaría mayor seguridad de que sería posible lograr un superávit en las cuentas.

El presidente está debatiendo un nuevo paquete de medidas al respecto, pero ya ha dejado claro que las medidas no pueden menoscabar los derechos sociales. Esto dificulta la definición del plan definitivo, ya que los mayores gastos del presupuesto, y los que superan el límite del marco fiscal, corresponden a la seguridad social y las prestaciones sociales.

Bolsa de San Pablo. Foto: AFP

Además de convencer a Lula de la necesidad del ajuste, el nuevo ministro también tendrá que enfrentarse a la desconfianza del propio PT y de otros partidos de izquierda, así como de los grupos que le dieron la reelección a Lula.

El delicado equilibrio del ajuste fiscal será un reto para el nuevo Ministro de Hacienda. La economía brasileña ya se está desacelerando, con tasas de interés que se dispararon hasta el 13,75% y una inflación que volvió a subir, en gran medida debido a perturbaciones como El Niño.

El nuevo ministro tendrá que lidiar durante su primer año con la implementación de la reforma del impuesto al consumo, un cambio que, si bien es positivo, promete generar cierta fricción hasta que los contribuyentes se adapten por completo. Otra novedad que debería ser significativa el próximo año es la reducción de la jornada laboral de los empleados. EFE, OGlobo (GDA)