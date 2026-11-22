El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, criticó a los grupos de izquierda que se opusieron al paquete de ajuste fiscal propuesto por el gobierno y afirmó que los “yuppies de Faria Lima” -en referencia al centro financiero de San Pablo- no le enseñarán a gobernar el país. Estas declaraciones se produjeron durante una transmisión en vivo con el diputado federal André Janones (Rede-MG).

El ajuste fiscal fue aprobado por el Senado la semana pasada y será sometido a votación en la Cámara de Diputados el lunes. El gobierno prevé un ahorro de alrededor de 60 mil millones de reales (unos 9.500 millones de dólares) en 2027.

Diputados del Partido de los Trabajadores (PT) y otros partidos de izquierda, la base electoral más leal del presidente, criticaron no haber sido consultados previamente sobre el proyecto y consideran que este tipo de ajustes podría desmovilizar a los votantes que salieron a las calles en la segunda vuelta para apoyar a Lula frente a Flávio Bolsonaro (Partido Liberal, PL). Además, se quejan de la postura de los partidarios del gobierno, quienes han atacado a quienes se oponen a la propuesta presentada por el Palacio Presidencial.

Durante la transmisión en vivo, Lula afirmó que las críticas de la izquierda eran injustas, ya que no se habían producido recortes en sanidad ni en educación. Asimismo, señaló que la izquierda se había precipitado en su juicio sobre las medidas y que los ataques a la propuesta se dirigían a áreas que no habían sufrido ningún cambio.

“En lugar de recortar fondos de educación y sanidad, se los estamos quitando a los ricos, R$ 15.000 millones, y otros R$ 18.000 millones de compensación por créditos fiscales. Esto significa que, cuando uno se apresura a juzgar, puede condenar a la persona equivocada -afirmó-. Lo que me entristece es que hicimos cosas importantes y mis colegas se preocuparon por lo que no íbamos a hacer: recortes en la financiación de educación y sanidad, que no se producirán”.

El presidente también elogió el trabajo del ministro de Planificación, Bruno Moretti, a quien citó como uno de los profesionales que “mejor entiende la elaboración de presupuestos en el país”.

Lula Da Silva votando en San Pablo. Foto: AFP.

“Bruno Moretti es una de las personas más serias de mi gobierno. Y posiblemente uno de los economistas más competentes, y posiblemente la persona que mejor entiende de presupuestos en este país. Conozco a Moretti; jamás propondría recortar ni un solo centavo a los pobres. Si mis colegas que criticaron a Moretti hubieran elogiado el hecho de que les quitemos 33 mil millones a los ricos, sería mucho más justo para ellos, para Moretti y para Brasil”, subrayó.

A continuación, Lula dirigió sus críticas a un segmento del mercado financiero: “Lo que no puedo aceptar es que este grupo de yuppies de Faria Lima (el distrito financiero de San Pablo) cuestionen constantemente la seriedad del gobierno, como si les preocupara el ajuste fiscal, porque no les preocupan los pobres. Les preocupa ganar más dinero. A mí sí me preocupan los pobres. Es mi gobierno (…) no es el sistema financiero el que me va a enseñar a gobernar el país. Es el pueblo el que me va a enseñar a gobernar el país”.

Lula afirmó que no propondrá una reforma de las pensiones durante este mandato, pero señaló que es necesario realizar auditorías para determinar si los fondos asignados a los jubilados y pensionistas se están utilizando correctamente.

El presidente brasileño reiteró que aún no ha elegido a los asesores que formarán parte de su cuarto mandato y afirmó estar “horrorizado” por las noticias que especulan sobre los nombres que conformarán su gabinete a partir de enero. Se espera que Lula anuncie a los ministros de Finanzas y al jefe de gabinete a finales de noviembre.

“Estoy horrorizada. Me despierto por la mañana y hay gente armando un gobierno para mí, eligiendo a varios ministros. ¡Qué abuso, qué estupidez! Fui elegida. Cada día se nominan diez ministros. La gente intenta adivinar. Yo soy quien elige. Cuando elija mi gabinete, lo anunciaré”, dijo Lula.

El índice bursátil BOVESPA se muestra en una pantalla electrónica en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, Brasil. Foto: AFP

Perros y Copacabana

Manteniendo el formato de la segunda vuelta electoral, la transmisión en directo tuvo momentos de distensión. En más de una ocasión, se pudieron oír los ladridos de los perros de Lula y Janja y los sonidos de las gallinas de Guinea criadas en Granja do Torto. Janones recalcó la importancia de mostrar la “vida real” desde el inicio de la transmisión.

Cuando el diputado preguntó sobre la conexión entre el activismo digital y el callejero, uniendo los mundos “online y offline”, Lula se quejó en tono de broma.

“Dijiste dos palabras que ni siquiera conozco. Explícame”, dijo Lula.

Al preguntársele cuánto tiempo hacía que Lula no iba a un centro comercial a comprar ropa, el presidente relató que la última vez que fue a una tienda a comprar pantalones, a principios de la década de 1990, el establecimiento fue asaltado mientras él estaba en el probador. El presidente contó que cuando salió del probador y pidió que le envolvieran los pantalones, un hombre armado entró en la tienda y ordenó a todos que se metieran en un baño.

“Tenía la barba más larga, llevaba una gorrita, llegamos al baño, éramos unas ocho personas, y una anciana me miró a la cara y dijo: ‘Eres el bandido’, y se desmayó dentro del baño. Nos quedamos allí con la anciana inconsciente. Un rato después, llamaron a la puerta y el bandido había desaparecido”, relató.

Lula confesó su deseo de darse un chapuzón en el mar en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro. El líder del Partido de los Trabajadores afirmó que el hotel donde suele hospedarse está frente al mar, pero que nunca ha tenido la oportunidad de ir a la playa.

“Nunca he puesto un pie en la playa de Copacabana, tengo muchas ganas de ponerme unos shorts y darme un chapuzón. Solo quiero mojarme el trasero. ¿Puedo decir ‘trasero’ en la transmisión en vivo? Tengo muchas ganas de mojarme esa parte de mi trasero. Algún día, si Dios quiere, lo haré”, expresó Lula.

La emisión siguió un guion diseñado para que Lula comentara temas de interés para el gobierno, como su participación en la reunión trilateral en la ciudad china de Shenzhen entre los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump, Rusia, Vladimir Putin, y China, Xi Jinping, y la implementación de la escala 5x2. Jennifer Gularte / OGlobo (GDA)

Combo de dos fotografías del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, y el senador Flávio Bolsonaro. Foto: Agencia EFE.

“Hubo cierto pavor en el mundo por si perdíamos las elecciones”

El presidente Lula afirmó que todos los países del mundo estuvieron pendiente de las elecciones presidenciales de octubre en Brasil y que reaccionaron con “pavor” a su derrota en la primera vuelta, ante el temor de que el país perdiera su “régimen democrático”. “Hubo un cierto pavor en todo el mundo porque si perdiésemos las elecciones sería una derrota simbólica en el país más importante de América Latina, que perdería el régimen democrático”, afirmó Lula.

Lula fue reelegido el 25 de octubre para su cuarto mandato no consecutivo tras haber obtenido en la segunda vuelta el 51,79% de los votos válidos, frente al 48,21 % que recibió su rival, el senador Flávio Bolsonaro. La victoria representó una remontada inédita ya que, desde que Brasil recuperó su democracia en 1985, ningún candidato derrotado en la primera vuelta consiguió la victoria en la segunda. En la primera vuelta de las presidenciales brasileñas, el 4 de octubre, el hijo del expresidente Jair Bolsonaro venció con el 47,03% de los votos válidos contra el 45,16% de Lula.

El presidente se refirió al supuesto alivio mundial por su victoria al ser interrogado sobre la efusiva reacción en varios países a su reelección.

“Brasil es un país que ganó mucho respeto en el mundo. El pueblo brasileño no tiene noción de la expectativa que había en torno a nuestras elecciones presidenciales y del seguimiento que nos hizo todo el mundo”, afirmó. “Todo el mundo estaba inquieto. Los BRICS estaban inquietos; el G20 estaba inquieto y el G7 estaba inquieto”, dijo. EFE

Los brasileños eligen entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro en el balotaje de las elecciones de Brasil 2026. Foto: Igo Estrela/AFP.

El estratega de la remontada

El diputado brasileño André Janones, estratega de la reelección de Lula, lo admite sin rodeos: para derrotar a la derecha hay que echar mano de medidas “éticamente dudosas” en el campo digital. Janones creó el grupo de WhatsApp “Ejército de Lula”, que movilizó a la izquierda para buscar la remontada ante Flávio Bolsonaro. A diario enviaba a sus “soldados” contenido de apoyo a Lula o de crítica a Bolsonaro para compartir en línea como “munición visual”. El grupo tenía 60.000 miembros tras la primera vuelta del 4 de octubre, ganada por Bolsonaro. Tres semanas después, cuando Lula se impuso en el balotaje, había saltado a casi 11 millones. “Sé cómo burlar los algoritmos (de las redes sociales) y derrotar a la extrema derecha en cualquier parte”, cuenta a Janones, diputado de 42 años, AFP.