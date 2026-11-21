El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro fue internado ayer viernes en un hospital por dolores abdominales. Bolsonaro sufre secuelas por una puñalada que recibió en el vientre durante la campaña presidencial en 2018, y ha sido operado varias veces.

“Mi padre acaba de volver al hospital tras sentir fuertes dolores abdominales”, escribió en la red social X el senador electo Carlos Bolsonaro, uno de los hijos del exmandatario. El hospital DF Star de Brasilia informó que el expresidente, de 71 años, presenta una “distensión abdominal” y fue “internado” para realizarle exámenes.

Jair Bolsonaro fue condenado el año pasado a 27 años de prisión por un intento de golpe de Estado tras su derrota electoral frente al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, en 2022. Tras varios meses encarcelado fue enviado a prisión domiciliar en marzo por sus problemas médicos.

“Su salud se debilita cada día al estar aprisionado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente”, lamentó Carlos Bolsonaro.

La familia Bolsonaro defiende la inocencia de Jair y acusa una persecución de la justicia brasileña.

Un juez de la corte suprema de Brasil fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de los condenados por un intento de golpe de Estado en 2022, entre ellos el expresidente Jair Bolsonaro.

Revisan condena

Un juez de la corte suprema de Brasil Alexandre de Moraes fijó para el 4 al 15 de diciembre la votación sobre la constitucionalidad de una ley que reduce las penas de los condenados por el intento de golpe de Estado en 2022, entre ellos Jair Bolsonaro. De Moraes fijó esas fechas para analizar los recursos presentados contra la llamada “ley de dosimetría”, señaló un comunicado de su oficina.

La norma rebaja las condenas y acelera el paso a regímenes carcelarios más leves para quienes purgan prisión por conspirar para impedir la investidura de Lula, tras las elecciones de 2022. Entre ellos está Jair Bolsonaro.

La ley disminuiría también las condenas de los participantes del asalto a las sedes de los tres poderes en Brasilia, el 8 de enero de 2023.

Más de 1.500 personas fueron procesadas por esos hechos, y cerca de un tercio recibieron penas de cárcel.

El Congreso aprobó la ley en diciembre pasado, pero Lula la vetó poco después. En abril, los legisladores anularon el veto.

Días después de que entrara en vigor, el Supremo la suspendió tras admitir recursos de partidos de izquierda.

En junio, el fiscal general estimó que la ley respeta la Constitución porque no borra los delitos ni anula las condenas.

La decisión llega pocas semanas después de que el izquierdista Lula ganara su cuarto mandato en el balotaje contra el senador Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente, que lo había superado en la primera vuelta.

Pese a la derrota de Flávio, el Partido Liberal de los Bolsonaro será la primera fuerza en el Senado y en la Cámara de Diputados a partir de febrero.

Durante la campaña, el senador prometió que lo primero que haría como presidente sería sacar a su padre de la prisión domiciliaria.

Al día siguiente de su derrota, Moraes ordenó retenerle los pasaportes a Flávio Bolsonaro en el marco de una investigación por supuesto lavado de dinero.

Tras ello, el senador huyó a Estados Unidos a través de Argentina, donde embarcó con un pasaporte italiano.

Desde el estado de Florida, se declaró víctima de una “persecución” y no reconoció su derrota ante el presidente Lula.

AFP