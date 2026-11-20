El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, fue trasladado a un hospital tras sentir "fuertes dolores abdominales", informó este viernes su hijo Carlos en la red social X.

"Mi padre acaba de ir al hospital nuevamente tras sentir fuertes dolores abdominales", indicó Carlos.

Añadió que es "obvio" que el momento actual llegaría "al mantener a un hombre activo preso". Sostuvo que su padre no desvió "un centavo" de fondos públicos, bajo "la farsa de 'trama golpista' y con más de nueve cirugías tras la puñalada", que el dirigente recibió en el estómago durante la campaña electoral de 2018.

"Su salud se debilita cada día estando encarcelado debido a su falta de movilidad y a la tortura psicológica que sufre diariamente", acotó. Además, dijo que "el objetivo sigue siendo matar a Jair Bolsonaro".

Meu pai acaba de ir para o hospital novamente após sentir fortes dores abdominais.



É óbvio que esse momento chegaria ao se manter um homem ativo preso, sem ter desviado um centavo dos cofres públicos, sob a farsa de “trama golpista” e com mais de 9 cirurgias após a facada de um… — Carlos Bolsonaro (@CarlosBolsonaro) November 20, 2026

Posteriormente, Carlos publicó otro posteo en el que informó que se le permitió acompañar a su padre durante la internación.

Expresidente brasileño Jair Bolsonaro. AFP

La condena de 27 años y las condiciones de detención

A sus 71 años, Jair Bolsonaro (2019-2022) purga desde finales del año pasado una pena de 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado luego de su derrota contra Lula da Silva en las elecciones de 2022.

Debido a recurrentes problemas de salud, cumple condena en su casa en una acomodada urbanización en Brasilia con su esposa Michelle - electa para el Senado - y su hija menor, Laura.

Tiene prohibido usar redes sociales o comunicarse en redes por intermedio de terceros, para mantener el beneficio de la prisión domiciliaria y la visita de sus dos hijos.

Desde el atentado con cuchillo que sufrío en 2018 cuando era candidato a la presidencia, Bolsonaro ha enfrentado recurrentes complicaciones de salud que derivaron en hospitalizaciones, cirugías y procedimientos médicos.

Tanto familiares como abogados de Bolsonaro han insistido ante la Corte Suprema de Brasil que se le conceda prisión domiciliaria al expresidente por razones humanitarias.

El mantenimiento de la prisión de Jair, junto con la derrota electoral y la huida de su hijo Flávio tras las pasadas elecciones, debilitan el protagonismo de la familia en la derecha brasileña.

El senador brasileño Flavio Bolsonaro (izq.) besa a su padre, Jair Bolsonaro, durante un acto del derechista Partido Liberal. Foto: AFP

Con información de EFE y AFP.