Primera aparición pública de Flávio Bolsonaro en EE.UU.: con su hermano Eduardo en una iglesia evangélica

El excandidato a presidente de Brasil, Flávio Bolsonaro, en su primera aparición pública tras huir a Estados Unidos, asistió a un servicio religioso evangélico en la Florida. En las fotografías, aparece acompañado de su esposa, Fernanda Bolsonaro, su hermano Eduardo y su cuñada, Heloísa.

El senador del PL también posó con los pastores a cargo de la iglesia, Alice Fernandes, conocida como Maezona, y José Maurício Fernandes, conocido como Paizao.

Flávio y Fernanda Bolsonaro en un culto evangélico en EE.UU. Foto: Instagram

Durante el servicio religioso, José Maurício incluso habló directamente con el senador sobre la derrota, pero sin mencionar directamente las elecciones.

"No ganaste ni perdiste, porque con Jesús no se pierde. Y si pierdes, sigues ganando", dijo el pastor.

Flávio Bolsonaro en una iglesia evangélica de EE.UU.

El pastor Maurício Fernandes publicó un video en su cuenta de Instagram donde se ve a la familia Bolsonaro en primera fila del servicio religioso de este domingo.

"Flávio y Eduardo Bolsonaro sorprendieron hoy en el Florida Barn con sus familias para alabar a Dios. Ellos participaron en toda la adoración y fueron muy celebrados por los fieles que estuvieron presentes", escribió.

Flávio Bolsonaro dice que huyó porque es víctima de una "persecución"

El excandidato presidencial Flávio Bolsonaro dijo el viernes desde Estados Unidos que salió de Brasil porque es víctima de una "persecución" en su país, donde según él se vive "un régimen de excepción".

Flávio Bolsonaro y su familia llegan a Miami en un avión privado. Foto: RICARDO ARDUENGO/AFP

Flávio Bolsonaro, que perdió el balotaje ante el presidente Luiz Inácio Lula da Silva el pasado domingo, salió el martes de Brasil por tierra rumbo a Argentina para tomar un jet privado desde la provincia de Misiones y arribar a Florida tras una escala en Ecuador. "Comenzó la persecución incluso antes de lo que imaginaba", afirmó el senador en una transmisión en vivo en Instagram.

Fue su primera aparición desde que publicó el miércoles una carta en la que se declaró "líder" de Brasil y anunció que encabezará la oposición desde Estados Unidos.

No dio detalles sobre cómo salió del país. Aseguró que tomó la decisión con su esposa "sin que nadie supiera" y pidió no apuntar "con el dedo a nadie".

"No salí de Brasil, salí por Brasil", afirmó. Acusó además al juez de la corte suprema Alexandre de Moraes de señalarlo "falsamente" en la investigación.

En cuanto a las elecciones, calificó los resultados de "matemáticamente imposibles", y aseguró que la victoria del presidente, Lula da Silva, se consumó mediante "un gol con la mano".

Sin presentar pruebas del presunto fraude, el cual prometió que explicará "muy pronto", Bolsonaro llamó a hacer del Congreso una "trinchera" desde la cual resistir para "impedir o retardar el gran caos que el actual presidente de la República va a instaurar".

Con información de O Globo/GDA