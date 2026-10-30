"Trazó una línea roja": aliados de Flávio Bolsonaro toman distancia de sus denuncias molestos por su carta

La carta que divulgó el miércoles Flávio Bolsonaro desde Estados Unidos, no cayó bien entre algunos de sus aliados políticos, que comenzaron a tomar distancia de las denuncia de fraude que lanzó el ex candidato presidencial del Partido Liberal (PL).

La reacción de Tarcísio de Freitas, recién reelegido gobernador del estado de San Pablo por amplio margen, fue contundente. “Somos demócratas, el resultado de las urnas es soberano. Lo que hemos visto es una posición mayoritaria de la población que debe ser respetada”, declaró al diario Estadão.

Exministro de Jair Bolsonaro, De Freitas no descartó presentarse a las presidenciales de 2030. Respaldado por los círculos empresariales, estuvo entre los posibles candidatos para este año, antes de que el expresidente Jair Bolsonaro eligiera a su hijo.

Rogério Marinho, coordinador de la campaña de Flávio Bolsonaro, también reconoció que no había “ninguna prueba” de fraude como denuncia Flávio.

El presidente del Tribunal Superior Electoral, Kássio Nunes Marques, incluso se tomó la molestia de hacer una aclaración. Nombrado en la corte suprema por Jair Bolsonaro, este magistrado reiteró que los brasileños “eligieron legítimamente a sus representantes”.

La autoproclamación de Flávio como líder en el exilio “no es un paso en falso, es un gesto calculado” para mantener su influencia en Brasil, dice a la AFP Geraldo Monteiro, politólogo de la Universidad de Estado de Rio de Janeiro.

El gobernador de São Paulo y candidato a la reelección, Tarcisio de Freitas. Foto: AFP

El botín es grande: aunque perdió la Presidencia, la derecha obtuvo una fuerte mayoría en las legislativas de principios de octubre. El PL será el mejor representado en el Parlamento a partir de febrero.

“No creo que tenga condiciones de dirigir la oposición a distancia, porque los nuevos electos ya tienen asegurados sus escaños y ya no necesitan de él”, estima Monteiro. La carta de Flávio Bolsonaro “trazó una línea roja” entre quienes optan por la “lealtad extrema” y quienes “prefieren no embarcarse en una nueva aventura golpista”, explica.

Ayer jueves, Jair Bolsonaro recibió la visita del presidente del PL, Valdemar Costa Neto. Abordado por periodistas a la salida, Costa Neto afirmó que “nadie aprobó la carta” de Flávio y que el partido debía “seguir adelante”. AFP