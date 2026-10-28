Análisis de Merval Pereira: la derecha brasileña debe distanciarse de la familia Bolsonaro

Si la derecha tradicional y clásica aspira a llegar al poder, necesita distanciarse de la derecha radical que apoya a Bolsonaro y crear su propio plan para movilizar a la multitud que apoyó a Flavio en las calles, una multitud que no es mayoritariamente extremista -está en contra del PT (Partido de los Trabajadores) y a favor de un gobierno liberal- en el sentido estadounidense.

Tiene un largo camino por delante y ya cuenta con un líder natural: el gobernador del estado de San Pablo, Tarcísio de Freitas.

Gilberto Kassab (Partido Social Democrático), quien perdió las elecciones en varios lugares y no logró definir bien al candidato del PSB (Partido Socialista Brasileño), también cuenta con una estructura de partido que le permite reforzar esta derecha democrática tradicional.

Aún queda mucho camino por recorrer para movilizar al electorado de derecha no radical, y esta es la gran oportunidad.

La familia Bolsonaro está fuera del poder. La senadora Michelle, también de la derecha radical, dejó claro que no tiene ningún vínculo con Flavio. Y no tiene ningún atractivo popular. Jair Bolsonaro está en prisión y seguirá estándolo; no recibirá amnistía.

Jair Bolsonaro junto a sus hijos Carlos, Flávio y Jair Renan, y su esposa, Michelle, durante un evento en São Paulo. Foto: OGlobo (GDA)

La oposición tendrá un papel fundamental en el gobierno de Lula. El Partido Liberal (PL) creció gracias a Bolsonaro, pero no necesita depender de él, ya que cuenta con la estructura partidista y financiera para forjar su propio camino.

En cualquier caso, la derecha tendrá mayoría en el Congreso, lo que le permitirá posicionarse y entrar en la arena política de forma adecuada, sin los ataques y la agresividad característicos del partido anterior.