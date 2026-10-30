Tensión en la región: Brasil cita a diplomática argentina para pedir explicaciones por la huida de Bolsonaro

La cancillería brasileña convocó a la encargada de negocios la embajada argentina en Brasil, María Emilia Cortés, para pedirle explicaciones sobre el papel del gobierno argentino en la huida del senador Flavio Bolsonaro, según confirmaron este viernes al medio argentino La Nación fuentes oficiales.

El encuentro se realizó el jueves por la tarde en el Palacio Itamaraty y fue breve, según las fuentes consultadas. Cortés fue recibida únicamente por el jefe del Departamento de Mercosur de la cancillería, el embajador João Marcelo Galvão de Queiroz, quien le solicitó aclaraciones sobre lo ocurrido en Argentina.

La diplomática argentina se comprometió, en "términos genéricos", a aportar información, según fuentes de la cancillería brasileña.

En Itamaraty evitaron dar detalles sobre el contenido de la conversación y señalaron que no comentarán públicamente el asunto. Las fuentes describieron la convocatoria como un "procedimiento diplomático de rigor" ante una situación de este tipo.

¿Por qué se fugó Bolsonaro?

Poco después de definirse la victoria de Lula contra el hijo del expresidente Jair Bolsonaro en la noche del domingo, la Policía Federal solicitó ante la Justicia medidas cautelares contra el senador. Entre ellas buscó aprehender sus pasaportes, en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero.

El magistrado de la Corte Suprema Alexandre de Moraes aceptó la petición y le ordenó a Flávio Bolsonaro entregar los pasaportes y le prohibió la salida del país.

Flávio Bolsonaro Foto: AFP

La última aparición de Bolsonaro antes de la huida es en un video publicado en redes sociales en la tarde del lunes en el que asegura que "nunca" pensó en huir de Brasil, que entregaría los pasaportes y que se defendería de esa "aberración".

El senador es investigado por supuesta corrupción y lavado de dinero en el financiamiento de una película sobre su padre, entre otras pesquisas abiertas.

Como Flávio no entregó sus pasaportes brasileños, incluido el diplomático, la policía anunció que habían sido cancelados. Sin embargo, tiene la nacionalidad italiana desde 2023, según consta en un documento de 2025 del Parlamento italiano consultado por la AFP.

El rol del gobierno argentino en la huida de Bolsonaro

El excandidato derrotado el domingo huyó de su país a Argentina el martes por la noche y partió en avión hacia Ecuador, donde hizo una breve parada el miércoles de madrugada para despegar hacia Estados Unidos.

Si bien en una primera instancia el gobierno argentino, cuyo presidente Javier Milei es aliado de los Bolsonaro, había desmentido que el senador había ingresado al país, poco después la Dirección Nacional de Migraciones comunicó que había cruzado la frontera "con documentación hábil de viaje sin ningún impedimento legal".

El presidente de Argentina, Javier Milei, que ha intervenido en el desayuno informativo del Fórum Europa este miércoles, atiende a los medios a su salida. Foto: Mariscal/EFE

Bolsonaro, su mujer y sus dos hijas abordaron luego en el aeropuerto argentino de Puerto Iguazú "un vuelo privado despachado por la compañía Baires Fly S.A con destino a la ciudad de Guayaquil, Ecuador", señaló el comunicado en X de la dirección de migraciones.

En la madrugada del miércoles, la aeronave aterrizó en Guayaquil, donde cargó combustible y volvió a despegar una media hora después, según habían señalado reporteros de AFP en el lugar.