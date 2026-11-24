La Cámara de Diputados de Brasil aprobó en la madrugada del martes un plan de ajuste fiscal del presidente Luiz Inácio Lula da Silva para controlar la deuda y tranquilizar a los mercados, mientras el real cayó a su nivel más bajo en más de un año y medio.

El texto, que ya había sido aprobado por el Senado, obtuvo 352 votos a favor, 128 en contra y seis abstenciones, tras seis horas de debate. Ahora resta la sanción del presidente.

La deuda pública brasileña supera el 80% del PIB, y los inversores desconfían del rumbo fiscal del gobierno desde la reelección de Lula en octubre. Esa desconfianza golpeó al real, que el lunes tocó el umbral de los seis por dólar, su valor más bajo desde abril de 2025, según la prensa local. Al cierre se recuperó hasta 5,97 por dólar, de acuerdo con el portal del Banco Central.

Alcance del recorte fiscal para 2027 y salario mínimo

El proyecto da al Ejecutivo más margen para congelar gastos y recortar exenciones tributarias, con el fin de cumplir sus metas fiscales en 2027. Para ese año prevé un ahorro de hasta 56.000 millones de reales (unos US$ 9.400 millones), en parte gracias a recortes en salud y educación y a la reducción de transferencias a estados y municipios.

Pero el gobierno descartó tocar la regla del salario mínimo, que sube cada año por encima de la inflación y al que están atadas buena parte de las jubilaciones y ayudas sociales, algo que reclamaban sectores del mercado. "No puedo volverme rehén del sistema financiero", dijo Lula la semana pasada en Madrid.

Lula Da Silva votando en San Pablo. Foto: AFP.

Tasas de interés, Banco Central y cruces políticos

El gobierno apuesta a que el ajuste ayude a bajar las tasas de interés, que considera un freno para la economía. La tasa de referencia está en 13,75%, una de las más altas del mundo en términos reales, y el Banco Central advirtió que la indisciplina fiscal puede obligar a mantenerla alta por más tiempo.

El ministro de Hacienda, Dario Durigan, admitió días atrás que el mercado no considera suficiente el esfuerzo fiscal del gobierno, pero aseguró que el ajuste se profundizará en los próximos años.

El plan generó resistencia en un sector de la izquierda, que advirtió que los recortes podrían llevar al país a una recesión. Desde la oposición, el diputado bolsonarista Nikolas Ferreira cuestionó el texto y criticó que el gobierno prefiera "cobrar más a quien produce" antes que recortar sus propios gastos.

AFP