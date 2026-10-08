Estrenan en Latinoamérica una nueva cárcel de máxima seguridad inspirada en el modelo de seguridad de Bukele

El gobierno de Costa Rica confirmó que el 14 de octubre de 2026 inaugurará una cárcel de máxima seguridad, siguiendo el modelo que implementó en El Salvador el presidente Nayib Bukele.

"Por un pueblo que está cansado de la impunidad y pide mano dura contra los delincuentes, hoy podemos decir con orgullo que el Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (Cacco) está listo", indicó la presidenta del país centroamericano, Laura Fernández Delgado, en un video promocional publicado por los canales oficiales de Presidencia de Costa Rica.

La inauguración del centro penitenciario se produce en medio de un aumento de violencia dentro del territorio costarricense, con niveles que alcanzaron los 873 homicidios dolosos en 2025, una tendencia que el gobierno atribuye en su mayoría al narcotráfico. Hasta este 7 de octubre, el país registra 640 homicidios en 2026, según Bloomberg Línea.

Cadena Nacional, domingo 4 de octubre de 2026. Laura Resuelve: ¡ No llueven promesas, llueven obras! https://t.co/kQuXXvISfp — Presidencia de la República 🇨🇷 (@presidenciacr) October 5, 2026

Costa Rica inaugurará un centro de detención de máxima seguridad inspirado en el modelo Bukele

El Cacco tendrá capacidad para 5.100 presos y estuvo inspirado por la estrategia de seguridad del gobierno salvadoreño, informó Forbes, añadiendo que el costo aproximado de la megacárcel fue de US$ 35 millones.

El vínculo entre los dos países centroamericanos se ha fortalecido recientemente a través de encuentros oficiales, consignó la misma revista. En enero de este año, cuando iniciaron las obras del centro de máxima seguridad, Nayib Bukele acompañó al entonces presidente y actual ministro de la Presidencia y Hacienda de Costa Rica, Rodrigo Chaves, en el acto oficial que marcó el comienzo de la construcción.

En diciembre de 2025, Chaves viajó a El Salvador, donde sostuvo una reunión con Bukele y visitó las instalaciones del Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), una cárcel máxima seguridad ubicado en Tecoluca, El Salvador.

Varios meses antes, el mandatario salvadoreño había estado en Costa Rica, el 12 de noviembre de 2024, y durante su visita recorrió la principal prisión costarricense. En aquella oportunidad, Bukele señaló que Costa Rica comenzaba a presentar algunos “síntomas” relacionados con la criminalidad que, según él, El Salvador había experimentado anteriormente a causa de las pandillas.

Policía penitenciaria en el interior del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica. Foto: Presidencia de la República de Costa Rica.

La nueva cárcel en Costa Rica se ubica en San Rafael, que pertenece a la provincia de Alajuela, a unos 25 kilómetros de la capital, San José.

Un proyecto que define la política de seguridad del gobierno costarricense

La edificación se enmarca en la estrategia de seguridad impulsada durante las administraciones de Fernández y de su antecesor, Chaves. Esta política incluye acciones dirigidas a combatir el crimen organizado, así como un endurecimiento de las condiciones y controles dentro de las cárceles.

Dentro de las medidas adoptadas se incluye la incorporación de personas privadas de libertad a labores de limpieza de vegetación en las carreteras. A esto se suman cambios en el régimen de visitas conyugales y nuevas limitaciones para el ingreso de alimentos y prendas de vestir por parte de los familiares, según Forbes.

Vista aérea del Centro de Alta Contención contra el Crimen Organizado (CACCO) de Costa Rica. Foto: Presidencia de la República de Costa Rica.

Además, se han eliminado conexiones eléctricas, como enchufes y cables, de las celdas y se han clausurado espacios comerciales en los que los internos podían adquirir distintos productos.