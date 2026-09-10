Trump dijo que todos los adultos en EE.UU. recibirán US$ 5.000 si los republicanos ganan las elecciones de noviembre

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, prometió emitir un pago de US$ 5.000 a todos los adultos estadounidenses si los republicanos mantienen el control en el Congreso en las elecciones intermedias que se llevarán a cabo el 3 de noviembre de 2026.

El mandatario republicano describió la partida económica como un "Dividendo Trump" durante el discurso que brindó el miércoles 9 de setiembre, durante la Convención del Partido Republicano que se celebra en Dallas, Texas.

El beneficio económico de US$ 5.000 que Donald Trump prometió a los estadounidenses

Trump aclaró que el cheque prometido se enviará solamente a los ciudadanos estadounidenses, lo que excluiría a residentes legales y a contribuyentes que viven en el país norteamericano bajo una visa migratoria o un programa de asilo.

"Otorgaré un dividendo de US$ 5.000 a cada ciudadano adulto de los Estados Unidos de América, muy parecido a como una empresa exitosa realiza una distribución de efectivo a sus accionistas, o a cuando el año pasado entregué US$ 1.776 a nuestros magníficos miembros de las fuerzas armadas", afirmó el presidente, sin ofrecer más detalles acerca de la supuesta prestación que destinaría a la población ciudadana.

Sin embargo, no se sabe con claridad cómo se financiarían esos cheques, según el medio estadounidense Politico. El mandatario tan solo señaló que sería posible gracias al "tremendo éxito económico" del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dio un discurso durante la Convención Nacional Republicana en el American Airlines Center de Dallas, Texas, el 9 de septiembre de 2026, previo a las elecciones intermedias. Foto: Brendan Smialowski/AFP.

De acuerdo con los cálculos de Politico, al haber aproximadamente 240 millones de ciudadanos adultos en Estados Unidos, según el último censo, lo que significa que los pagos podrían costar alrededor de US$ 1,2 billones.

El mismo portal citó a un funcionario del Partido Republicano anónimo, quien se mostró escéptico ante la propuesta de Trump y la catalogó como un "intento desesperado de cambiar el clima político".

Ventaja demócrata en la antesala de las elecciones intermedias de Estados Unidos

La promesa del presidente se produce en un clima previo a unas elecciones intermedias que definirán si los republicanos mantienen la mayoría en el Senado y la Cámara de Representantes.

Según CNN, los demócratas no solo se aferran a la esperanza de ganar la Cámara de Representantes sino también del Senado, a través de fuertes campañas en territorios controlados por los republicanos. De lograrlo, los legisladores del Partido Demócrata pasarán a tener un control fundamental para mitigar las políticas de Trump durante sus últimos dos años de presidencia.

Capitolio de Estados Unidos en Washington DC. Foto: AFP

Los propios republicanos admiten que se encuentran en una carrera cuesta arriba, según CNN, debido a la guerra con Irán iniciada por Trump y los altos costos de vida que impactan al bolsillo de los estadounidenses.

No obstante, el partido oficialista intentará neutralizar el avance demócrata apostando a su ventaja económica, gracias a cuantiosas donaciones de campaña, e intensificando su retórica contra la creciente ala progresista del partido, a la que buscará pintar como un lastre para sus rivales electorales.