Estados Unidos informó que no exigirá documentos o pasaporte para volar a las personas incluidas en esta lista

Para viajar en avión dentro de Estados Unidos, la normativa federal establece que los pasajeros deben presentar una identificación que cumpla con los estándares de seguridad de Real ID. Entre los documentos aceptados se encuentran el pasaporte estadounidense y una licencia de conducir vigente.

No obstante, la legislación contempla una excepción para determinadas personas, quienes quedan exentas de cumplir con este requisito de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en función de su año de nacimiento.

La lista de personas que pueden viajar en avión en Estados Unidos sin presentar documentos

La normativa establece una excepción para los menores de 18 años, quienes no están obligados a presentar una identificación para abordar vuelos dentro de Estados Unidos.

Por lo tanto, las personas nacidas en los siguientes años quedan comprendidas dentro de esta exoneración y pueden viajar en vuelos nacionales sin presentar documentos de identidad:



2026 (meses de edad cumplidos este año)

2025 (un año)

2024 (dos años)

2023 (tres años)

2022 (cuatro años)

2021 (cinco años)

2020 (seis años)

2019 (siete años)

2018 (ocho años)

2017 (nueve años)

2016 (10 años)

2015 (11 años)

2014 (12 años)

2013 (13 años)

2012 (14 años)

2011 (15 años)

2010 (16 años)

2009 (17 años)

"TSA no exige que los menores de 18 años presenten identificación al viajar dentro de Estados Unidos", indica el sitio oficial del organismo estatal de Estados Unidos.

Sin embargo, los menores no acompañados que sean elegibles para TSA PreCheck deben mostrar una identificación aceptable para recibir un control de seguridad acelerado, agrega TSA.

Aeropuerto John F. Kennedy de Nueva York. Foto: AFP

"Comuníquese con la aerolínea para consultas sobre sus requisitos específicos de identificación para viajeros menores de 18 años", concluye la agencia.

Documentos aceptados para volar dentro de Estados Unidos

Aunque la lista de documentos de identidad aceptados puede modificarse sin previo aviso, estos son los documentos que los pasajeros adultos de 18 años o más pueden presentar para viajar dentro de Estados Unidos y superar sin inconvenientes los controles de seguridad aeroportuarios:

Licencias de conducir o tarjetas de identificación emitidas por el estado que cumplan con Real ID

Licencia de conducir mejorada del estado (EDL) o tarjeta de identificación mejorada (EID)

Licencias de conducir móviles (mDLs): la TSA acepta ciertas mDL emitidas por estados aprobados para uso federal.

Pasaporte estadounidense

Tarjeta de pasaporte estadounidense

Tarjetas de viajero confiable del DHS (Global Entry, Nexus, Sentri, FAST)

Identificación del Departamento de Defensa de EE.UU., incluyendo las emitidas a dependientes

Tarjeta de residente permanente

Tarjeta de cruce fronterizo

Una identificación con foto aceptable emitida por una Nación Tribal/Tribu India reconocida federalmente, incluyendo Tarjetas Tribales Mejoradas (ETC)

Tarjeta HSPD-12 PIV

Pasaporte emitido por un gobierno extranjero

Licencia de conducir provincial canadiense o tarjeta de Indian and Northern Affairs Canada

Credencial de identificación para trabajadores del transporte (TWIC)

Tarjeta de autorización de empleo del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de EE. UU. (I-766)

Credencial de marino mercante de EE. UU.

Tarjeta de identificación de salud para veteranos (VHIC)

Real ID de Texas. Foto: Texas Department of Public Safety.

TSA también acepta las siguientes identificaciones digitales como parte de los esfuerzos en curso para fortalecer la seguridad de la identidad:

