Trump confirmó el envío de cheques de US$ 90 para beneficiarios de Medicare y detalló quiénes quedan excluidos

El gobierno de Estados Unidos enviará un pago único de US$ 90 a un grupo de personas que cuentan con una cobertura de la Parte B del Medicare, anunció el presidente Donald Trump, quien además adelantó que los cheques comenzarán a llegar a partir de esta semana.

Medicare es un programa de seguro médico destinado para beneficiarios de 65 años o más y para personas más jóvenes con discapacidades. En ese contexto, la Parte B del Medicare ayuda a cubrir los costos de servicios médicos generales o preventivos, como la atención para prevenir enfermedades. Según Yahoo Finance, hay más de 70 millones de beneficiarios de Medicare, de los cuales 63 millones están inscriptos en la Parte B.

El cheque de Medicare previsto por Trump contempla a unos 21 millones de beneficiarios, y los reembolsos se realizarán de manera automática para ayudar a las personas incluidas a pagar por sus primas de la Parte B de Medicare.

La prima estándar de la Parte B es de US$ 202,90 para 2026, frente a los US$ 185 de 2025, detalló el mismo portal estadounidense.

Trump prometió un reembolso de Medicare para un grupo de beneficiarios

El pago se emitirá a las personas inscriptas en la cobertura médica de la Parte B del Medicare tradicional, siempre y cuando no estén incluidas dentro de estas cuatro excepciones:



Personas que pagan un recargo debido a un ajuste de la prima de la Parte B basado en los ingresos, algo que se aplica a personas con ingresos más altos.

Beneficiarios que participan en un programa de ahorros de Medicare (Medicare Savings Program en inglés).

Aquellos que están inscritos en planes Medicare Advantage, aunque también paguen una prima de la Parte B.

Quienes no residen en los Estados Unidos.

Si un beneficiario está incluido en una de las excepciones especificadas, no recibirá el reembolso prometido por el presidente Trump, según Yahoo Finance.

La ayuda económica que enviará el gobierno estadounidense no requiere de ninguna gestión por parte de los beneficiarios. Quienes tengan derecho a recibir el dinero lo obtendrán mediante un depósito directo realizado por la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés). Se espera que esos pagos entren en las cuentas de las personas incluidas alrededor del jueves 8 de octubre, indicó el medio previamente citado, mientras que las personas que no suelen realizar sus cobros a través de una cuenta bancaria recibirán un cheque por correo.

Oficinas de la Administración del Seguro Social en Estados Unidos. Foto: AARP.

El número telefónico para que los beneficiarios consulten si les corresponde un pago de Medicare es 800-633-4227.

El efecto de Medicare sobre los pagos del Seguro Social en EE.UU.

Según CNBC, la prima estándar de la Parte B de Medicare podría subir a $209,50 mensuales en 2027, unos US$ 6,60 más al mes que actualmente. Como estas primas suelen descontarse directamente de los beneficios del Seguro Social, el aumento podría reducir el impacto del próximo ajuste por costo de vida (COLA, por sus siglas en inglés).

CNBC señala que el COLA de 2027 será anunciado este mes y que los expertos esperan un aumento de entre 3,5 % y 3,6 %, lo que sería el mayor incremento en tres años.

Se espera que los costos de la Parte B de Medicare aumenten en 2027. Foto: Canva.

Expertos: el pago de US$ 90 no compensará el aumento de costos de salud

En su informe, Yahoo Finance citó a Juliette Cubanski, la directora de KFF, una organización sin fines de lucro dedicada a políticas de salud en EE.UU., quien advirtió que el pago que emitirá el gobierno de Trump no es suficiente para compensar el aumento en los costos de salud y otros gastos cotidianos. El aumento de US$ 6,60 que se prevé para 2027 en las primas mensuales de la Parte B de Medicare equivaldría unos US$ 79 anuales, lo que absorbería la mayor parte del pago de US$ 90.