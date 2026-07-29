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Noticias de Administración del Seguro Social de Estados Unidos en El País Uruguay

La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de gestionar el sistema público de seguridad social del país norteamericano. Entre sus principales funciones está la administración de los beneficios de jubilación, pensiones para familiares sobrevivientes y ayudas por discapacidad. Además, la SSA supervisa el programa de Ingreso de Seguro Suplementario, destinado a personas mayores, ciegas o con discapacidad en situación de vulnerabilidad, y también es responsable de otorgar los números de Seguro Social a quienes viven en Estados Unidos.

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar.

¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 3 de agosto de 2026? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
29/07/2026, 13:50
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Por El País
Tarjeta de Seguro Social con dólares estadounidenses.

¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 31 de julio de 2026? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
28/07/2026, 12:01
 · 
Por El País
Billetes de dólares estadounidenses junto a tarjetas del Seguro Social.

¿Quiénes recibirán un pago adelantado del Seguro Social de EE.UU. en julio 2026? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
22/07/2026, 13:49
 · 
Por El País
Pago del Seguro Social de Estados Unidos con billetes de dólares.

¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 22 de julio? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
19/07/2026, 08:11
 · 
Por El País
Billetes de dólares estadounidenses junto a tarjetas del Seguro Social.

¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 2 de julio de 2026? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
30/06/2026, 13:19
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Por El País
Tarjeta del Seguro Social estadounidense junto a billetes de dólares.

¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 1º de julio de 2026? Beneficiarios incluidos

El País
Estados Unidos
29/06/2026, 15:30
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Por El País
Seguro Social de Estados Unidos y billetes de dólares.

¿Quiénes recibirán un pago del Seguro Social de EE.UU. el 17 de junio? Las personas incluidas

El País
Estados Unidos
17/06/2026, 13:05
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Por El País
Seguro Social de Estados Unidos y billetes de dólares.

Alerta por el fondo de jubilaciones en Estados Unidos: proponen un tope que evitaría un recorte de beneficios

El País
Estados Unidos
06/05/2026, 12:42
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Por El País
Advertencia de la Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA).

Cuidado con su cuenta de Seguro Social: la SSA emite alerta por correos engañosos que instalan malware

El País
Estados Unidos
07/04/2026, 15:15
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Por El País
Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólar.

Seguro Social de EE.UU. adelantará un pago en enero 2026 para un grupo de beneficiarios: a quiénes afecta

El País
Estados Unidos
05/01/2026, 12:21
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Por El País
Tarjeta del Seguro Social de Estados Unidos con billetes de dólares.

Los estados de EE.UU. donde habrá aumentos de Seguro Social más grandes en 2026 para personas retiradas

Ismael Suárez
Estados Unidos
16/10/2025, 13:54
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Por Ismael Suárez