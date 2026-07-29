Noticias de Administración del Seguro Social de Estados Unidos en El País Uruguay La Administración del Seguro Social de Estados Unidos (SSA, por sus siglas en inglés) es el organismo encargado de gestionar el sistema público de seguridad social del país norteamericano. Entre sus principales funciones está la administración de los beneficios de jubilación, pensiones para familiares sobrevivientes y ayudas por discapacidad. Además, la SSA supervisa el programa de Ingreso de Seguro Suplementario, destinado a personas mayores, ciegas o con discapacidad en situación de vulnerabilidad, y también es responsable de otorgar los números de Seguro Social a quienes viven en Estados Unidos.