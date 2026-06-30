¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 2 de julio de 2026? Beneficiarios incluidos

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago el jueves 2 de julio de 2026.

Durante el mes de julio, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

Mientras que algunos beneficiarios reciben su partida económica mensual el primer día del mes, de acuerdo al calendario de pagos del Seguro Social, otros están por recibir el dinero correspondiente al séptimo mes del año.

Estas personas recibirán un pago del Seguro Social el 2 de julio

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social este jueves 2 de julio son todas las personas que comenzaron a recibir el Seguro Social antes de mayo de 1997. Esta vez, los pagos se envían el 2 de julio porque el 3 de julio está dentro de los días en los que se celebra el Día de la Independencia de EE.UU.

El próximo pago será el miércoles 8 de julio, es decir, el segundo miércoles del mes, y corresponde a las personas cuya fecha de nacimiento se encuentre entre los días 1 y 10 de un mes.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Una persona contando billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva

Cómo se envían los pagos del Seguro Social por mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de un mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.

Tarjeta de Seguro Social con billetes de dólares. Foto: Grok

Cronograma de pagos del Seguro Social para julio de 2026

Según el calendario oficial de la SSA, estas son las fechas de los pagos de julio 2026:

