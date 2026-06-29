¿Quiénes recibirán un nuevo pago del Seguro Social de EE.UU. el 1º de julio de 2026? Beneficiarios incluidos

La Administración del Seguro Social (SSA, por sus siglas en inglés) estadounidense confirmó cuáles son los beneficiarios que recibirán un pago este miércoles 1º de julio.

Durante el mes de julio, la SSA enviará pagos escalonados a trabajadores jubilados, personas con discapacidades que cumplen los requisitos y los cónyuges o dependientes supervivientes de trabajadores fallecidos, según su fecha de nacimiento.

El calendario de pagos del Seguro Social, es lo que determina cuándo los beneficiarios reciben su partida económica mensual para el séptimo mes de este 2026.

Estas personas recibirán un pago del Seguro Social este 1º de julio

Los beneficiarios que percibirán un pago del Seguro Social este miércoles 1º de julio son todas las personas incluidas dentro del programa de la Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI).

También el 1º de julio cobrarán un pago de la Seguridad de Ingreso Suplementario los beneficiarios que reciben dos partidas por mes, sumado el de SSI y otra prestación de la SSA.

Este mes de julio es uno de esos períodos atípicos en los que los beneficiarios de la Seguridad de Ingreso Suplementario reciben dos pagos en el mismo mes. Como el 1º de agosto cae un sábado, el pago correspondiente a ese mes se efectúa el viernes 31 de julio.

La ley federal exige que todos los pagos de beneficios federales, incluidos los del Seguro Social y el Ingreso Suplementario de Seguridad (SSI), se realicen de forma electrónica. Las dos maneras con las que se pueden recibir los pagos de SSA son a través de un depósito electrónico a una cuenta bancaria o a través de la tarjeta de débito de Mastercard Direct Express. De todas maneras, el organismo federal estadounidense recomienda la opción de depósito por cuenta bancaria.

Billetes de dólares estadounidenses. Foto: Canva.

Cómo se envían los pagos del Seguro Social por mes

El calendario oficial de la SSA indica que los pagos del programa de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) se realizan el primer día de cada mes. En tanto, el tercer día se efectúan los depósitos para quienes empezaron a cobrar sus beneficios antes de mayo de 1997.

Si una persona comenzó a cobrar pagos de Seguridad Social antes de mayo de 1997 o si recibe tanto la Seguridad Social como el SSI, la Seguridad Social se paga el día 3 de cada mes y el SSI el día 1.

Los otros pagos del Seguro Social se envían desde el segundo miércoles de cada mes al cuarto, dependiendo de la fecha de nacimiento del beneficiario.

Tarjeta del Seguro Social junto a dólares estadounidenses. Foto: Canva.

Los beneficiarios que nacieron entre el día 1 y 10 de cada mes cobran el segundo miércoles del mes. En tanto, quienes nacieron entre el día 11 y 20 cobran el tercer miércoles, y los que nacieron entre los días 21 y 31 recibirán el cheque del Seguro Social el cuarto miércoles del mes.